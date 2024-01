Encontré 5 opciones del suéter rojo que Taylor Swift llevó al juego de Travis Kelce. Esto cuestan

“Muchas felicidades a Taylor Swift por llegar al Super Bowl en su primera temporada”. Es broma, pero si quieren no es broma. Travis Kelce llegará por cuarta vez al partido final del campeonato de la NFL y a lo largo de la temporada ha estado muy bien apoyado de su nueva pareja. Taylor no ha hecho más que servir con sus looks en cada juego, pero para la victoria de los Kansas City Chiefs contra los Baltimore Ravens eligió un suéter de la firma de su gran amiga Gigi Hadid, Guest in Residence —característica por sus piezas de punto elaboradas 100% en cachemir. La intérprete eligió el modelo Cozy Crew en rojo cereza con un precio de $695 USD (12 mil pesos mexicanos), pero si quieres un modelo más accesible, encontré estas opciones que quizá nos inspiren a vestir para el juego del próximo 11 de febrero.

El suéter rojo de Taylor Swift para el juego de Travis Kelce

Massimo Dutti

Jersey de punto con mezcla de lana y cuello de pico y detalle de hombro caído (MXN 2,595.00).

Whistles

Suéter de corte recto en tejido de punto, acabado liso, cuello redondo acanalado y manga larga con acabado tipo canalé (MXN $4,120.00 - $2,060.00).

Zara

Top confeccionado en tejido plisado cuello redondo subido y manga larga abullonada (699,00 MXN).

Urbanic

Suéter de punto con detalle de cable, manga larga, cuello alto y ajuste holgado. Ideal para un look relajado ($MXN399.00).

Mango

Jersey punto cuello redondo, en diseño oversize, manga larga, sin cierre y terminaciones en canalé (MXN $ 999.00).