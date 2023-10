Estas son las millonarias propiedades de Taylor Swift y Travis Kelce

Travis Kelce no solo apartó un restaurante en Nueva York para salir con Taylor Swift —y otros compañeros de los Kansas City Chiefs para celebrar su victoria—, sino que ahora corre información de que adquirió una millonaria propiedad “para tener mayor privacidad mientras sale con Taylor”. Mientras esta pareja que aún no confirma su noviazgo-pero-es-más-que-obvio sigue dando de qué hablar en los titulares, los fans se emocionan con cada noticia referente a ‘Tayvis’. Si bien es cierto que el jugador de los Chiefs compró una mansión en Kansas, no nod queda más que cuestionar, ¿cuánta fortuna tienen Taylor Swift y Travis Kelce en propiedades?

¿Cuántas propiedades tiene Travis Kelce?

Travis Kelce tiene un patrimonio neto de 40 millones de dólares de acuerdo con Celebrity Net Worth. La primera propiedad que el jugador de los Chiefs adquirió fue en 2019, pagando casi un millón de dólares por una mansión de 929 metros cuadrados en Kansas City, pero con la información obtenida por los tabloides esta residencia pudo ser cambiada por otra de $6 millones USD y de casi 1,500 metros cuadrados. Según TMZ esta mansión tiene mini campo de golf, alberca y fuentes —perfectas para las románticas veladas con Taylor.

getty

¿Cuántas propiedades tiene Taylor Swift?

Taylor, quien tiene una fortuna de nada menos que 800 millones de dólares, también ha trabajado duro en el área de bienes raíces —muy astuto de ella—. Según Celebrity Net Worth, son casi $150 millones de dólares valuados en sus propiedades alrededor de Estados Unidos.

La cantante adquirió una residencia en Nashville con apenas 19 años de edad, pagando $2 millones USD; en esta misma ciudad compró por $400k USD el dormitorio en la planta baja, y hoy día ambos valen cuatro millones de dólares. Pero eso no fue todo para la ciudad de la que creció como una estrella del country destinada al estrellato del pop: en 2011 compró una mansión de $2.8 millones de dólares en los suburbios, que hoy día vale seis millones.

En 2013 compró una mansión de 8 recámaras, 10 baños y vista a la playa por $17.7 millones de dólares en Rhode Island, que en la actualidad vale $30 millones USD. En Los Ángeles compró y después vendió dos propiedades, pero la más importante fue una mansión en Beverly Hills de $25 millones de dólares que renovó y restauró por completo —pertenecía al productor Samuel Goldwyn y ahora vale hasta $70 millones USD.