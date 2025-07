Segundo embarazo confirmado: conoce a Cole Tucker, el discreto, pero encantador esposo de Vanessa Hudgens

Para Vanessa Hudgens y Cole Tucker el 2020 dejó algo más que una pandemia, la feliz pareja se vio por primera vez en un grupo de meditación vía remota. Esa primera impresión virtual fue suficiente: ella le deslizó un mensaje directo y él respondió con rápidamente. Un mes después, fueron vistos en Los Ángeles, confirmando que la química había saltado al plano real.

Desde aquel 14 de febrero de 2021, cuando hicieron su debut oficial en Instagram con un tierno beso y el mensaje: It’s you, it’s me, it’s us, su conexión se volvió pública y celebrada.

¿Quién es Cole Tucker, el esposo de Vanessa Hudgens?

Cole Bryson Tucker nació el 3 de julio de 1996 en Phoenix, Arizona. Desde adolescente destacó en béisbol, representando a Estados Unidos en el Campeonato Mundial Sub‑18 de 2013. Fue seleccionado en la primera ronda del draft MLB 2014 por los Pittsburgh Pirates y debutó profesionalmente en abril de 2019. Su trayectoria incluye temporadas con Arizona Diamondbacks y Colorado Rockies, además de un paso reciente por Los Angeles Angels.

En su carrera ha jugado como campocorto, jardinero y hasta lanzó en junio de 2024, demostrando versatilidad y entrega.

Una boda de ensueño en Tulum

Después de comprometerse en febrero de 2023 en París, Vanessa Hudgens y Cole Tucker sellaron su amor el 2 de diciembre de 2023 en una ceremonia íntima en Tulum. Ella deslumbró con un vestido firmado por Vera Wang y un velo personalizado, mientras que el exmonje Jay Shetty ofició una ceremonia rodeada de naturaleza y amigos cercanos.

En palabras de la actriz, los votos en el altar fueron tan emotivos que le costó mantenerse en pie.

El 3 de julio de 2024, coincidiendo con el cumpleaños de Cole, llegó su primer hijo—un niño cuyo nombre aún no han revelado—e irradiaron amor y privacidad, en contraste con la vorágine mediática que los persigue. En reiteradas ocasiones, Vanessa Hudgens ha expresado su incomodidad por el acoso de paparazzis y reafirmó su deseo de proteger la intimidad de su familia.

Recientemente la pareja anunció su segundo embarazo a través de fotos en Instagram: ambos vestidos de blanco, señalando el vientre de Vanessa con una expresión de complicidad y alegría. El anuncio fue emotivo, simple y cargado de ternura, un reflejo de la historia que han tejido juntos.

Cole Tucker Instagram

Un compañerismo lleno de apoyo y equilibrio

Vanessa ha descrito a Cole como perfecto para mí, destacando su apoyo incondicional y la conexión espiritual entre ambos. Él, por su parte, ha reiterado su deseo de que su relación sea natural, sin foco mediático, y ha mostrado gratitud hacia Vanessa por su equilibrio emocional.

Ese balance se ve en cómo comparten roles: ella lo apoya en los partidos, él celebra su éxito en Hollywood. Juntos encarnan una pareja de talento y humildad que trasciende sus carreras.

Este segundo embarazo representa un hito en su relación. Vanessa retomará pronto el rodaje de Quiet Storm, mientras Cole podría enfocarse en su carrera o roles fuera del campo. La expansión de su familia refuerza sus valores de intimidad y autenticidad, tanto en lo profesional como en lo personal.