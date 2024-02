La millonaria cantidad que Taylor Swift le trajo al Super Bowl y a los Kansas City Chiefs

El Super Bowl sería el partido número 13 que Taylor Swift vería en vivo para animar a su galán novio Travis Kelce —eso si logra combatir las 13 horas de vuelo que hay entre Japón y Las Vegas para llegar de un concierto al juego, ¡otra coincidencia numerológica! Pero si queremos hablar de números mágicos, lo son la millonaria cantidad que Tay le está trayendo tanto al partido final de la NFL como a los Kansas City Chiefs. De esa cantidad de ceros que dan susto y gusto.

La cantidad de dinero que Taylor Swift trajo a los Chiefs y al Super Bowl

Más allá de la fortuna de Taylor Swift versus la de Travis Kelce, ambos personajes están generando enormes cantidades de dinero para un solo medio: el football americano. ¿Y qué viene con él? Rating en televisión, propaganda, merch y una enorme influencia en el deporte en las generaciones Z y millennials gracias a esta relación, según CBS. Cerca del 40% de los Gen Z “afirman haber gastado dinero en football gracias a ella, mientras que aquellos con ingresos de seis cifras eran los más propensos a decir que Swift había despertado su interés en el football”, aseguran.

Según Matt Schulz, analista de crédito principal de LendingTree (quien hizo la encuesta), estas cifras no tienen por qué sorprender. “Si hay algo que la gente debería haber aprendido all too well hasta ahora, es que nunca deberías sorprenderte por la enormidad de la influencia de Swift” (vía Talk Sport). Será este domingo 11 de febrero 2024 que veremos el partido de los Kansas City Chiefs contra los Ravens de Baltimore, y esto sería lo que la Swiftmanía ha embolsado al deporte y todo lo que le rodea.



La estrella pop creó un ‘valor de marca’ de $331.5 mdd para los Chiefs y la NFL (vía New York Post

para los Chiefs y la NFL (vía Las ventas por el jersey de Kelce han crecido más de 400% ( AP

( El juego que tuvieron los Chiefs contra los Buffalo Bills rompió un récord de 50.4 millones de espectadores.

de espectadores. Kyle Juszczyk, esposa de un jugador de los San Francisco 49ers , llegó a los casi 500,000 seguidores tras hacer la chamarra puff de Taylor.

Girl math? Más bien Taylor math.