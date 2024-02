La línea del tiempo de amistad entre Taylor Swift y Britanny Mahomes

Nuestras WAG’s de football americano preferidas —por si no sabías, WAG es el acrónimo para las parejas de los atletas profesionales (wives and girlfriends). Taylor Swift y Brittany Mahomes han sido tema de conversación por formar una de las power couples más populares al momento en el mundo del deporte, pues viene nada menos que el Super Bowl 2024 y con él la participación de los Kansas City Chiefs donde jugarán Travis Kelce y Patrick Mahomes (información relevante en caso de que hayas estado viviendo bajo una roca o no has abierto las redes sociales desde 2021). Si quieres conocer cómo se desarrollo esta amistad desde el palco de los estadios, aquí te damos los jugosos detalles.

¿Quién es la esposa de Patrick Mahomes?

La esposa de Patrick Mahomes, quaterback de los Chiefs es Brittany Mahomes, anteriormente Brittany Matthews. Brittany es una ex jugadora de fútbol profesional y actualmente es copropietaria del equipo de la National Women’s Soccer League (NWSL), el Kansas City Current, junto a su esposo. Jugó al fútbol en la Universidad de Texas Tech y profesionalmente en Islandia antes de retirarse en 2017.

Brittany y Patrick han estado juntos desde la escuela secundaria y se casaron en marzo de 2022. Tienen dos hijos juntos, una hija llamada Sterling Skye (febrero 2021) y un hijo llamado Patrick “Bronze” Lavon Mahomes III (noviembre 2022).

Taylor Swift y Brittany Mahomes reaccionan durante un partido entre Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs en el GEHA Field en el Estadio Arrowhead el 22 de octubre de 2023 en Kansas City, Missouri. getty images

La línea del tiempo de amistad entre Taylor Swift y Brittany Mahomes

24 de septiembre: Las dos son vistas por primera vez pasando tiempo juntas en una fiesta posterior a un partido de los Kansas City Chiefs, lo que despierta rumores sobre una amistad incipiente.

30 de septiembre: Taylor y Brittany son vistas cenando juntas en la ciudad de Nueva York, solidificando su conexión.

1 de octubre: Brittany se une a Taylor y sus amigos en el partido de los Kansas City Chiefs contra los New York Jets, animando a sus respectivas parejas, Patrick Mahomes y Travis Kelce.

13 de octubre: Una fuente dice a Us Weekly que Brittany está “encantada” de ser amiga de Taylor y que han “se han vinculado mucho en poco tiempo”.

Taylor Swift y Brittany Mahomes reaccionan en una suite durante el partido entre los Kansas City Chiefs y los Green Bay Packers en el Lambeau Field el 3 de diciembre de 2023 en Green Bay, Wisconsin. getty images

19 de noviembre: Brittany defiende a Taylor contra los trolls en línea que la criticaron por “arruinar el fútbol” al asistir a los juegos.

20 de noviembre: Brittany hace oficial su amistad en Instagram publicando una foto de ellas juntas, junto con otras esposas y novias de los Chiefs.

18 de diciembre: Taylor y Brittany son vistas animando a los Chiefs en un partido contra los Denver Broncos.

Lyndsay Bell, Brittany Mahomes y Taylor Swift celebran durante la primera mitad del partido entre los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos en el GEHA Field en el Estadio Arrowhead el 12 de octubre de 2023 en Kansas City, Missouri. getty images

21 de enero: Taylor y Brittany asisten juntas al juego de playoffs de la División AFC, celebrando la victoria de los Chiefs.

17 de enero: Una fuente le dice a Cosmopolitan que Taylor y Brittany tienen una “amistad genuina” y “les encanta pasar tiempo juntas en los juegos”.

9 de febrero: Las dos siguen siendo buenas amigas, con los fanáticos esperando ansiosamente su próxima aparición pública juntas. Aunque su amistad aún es relativamente nueva, Taylor y Brittany parecen tener una conexión genuina y disfrutan pasar tiempo juntas.