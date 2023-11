Vanessa Kirby, el resto de las películas donde la verás actuar además de Napoleón

Una de nuestras Aries preferidas, Vanessa Kirby, ha estado en boca de todos por su muy bien recibida actuación como Josefina Bonaparte en Napoleón, la película de Ridley Scott con Joaquin Phoenix que estrenó este 2023. No es de extrañar que Vanessa haya interpretado a la esposa del polémico emperador, pues a lo largo de su trayectoria ha hecho el papel de mujeres fuertes con una sólida personalidad y con un poco de drama en su vida —recordemos que Kirby fue nada menos que la princesa Margarita en las primeras temporadas de The Crown—. Estas son algunas otras de las películas donde sale Vanessa Kirby. No te vayas sin leer Josefina Bonaparte, pionera de la moda con una colección de 400 pashminas.

¿Quién es la actriz que hace de la princesa Margarita?

Vanessa Kirby fue la princesa Margarita en las primeras dos temporadas de The Crown —cuando Claire Foy hacía de la reina Isabel II. “La princesa Margarita siempre ha sido alguien que siente todo profundamente, mucho más que Isabel o cualquier otra persona en la serie”, dijo Kirby a Harper’s Bazaar US en 2017. “Siempre sentí que a Margarita no le faltaba un filtro, simplemente no puede evitar sentir lo que siente y expresarlo, y esa es una persona mágica para interpretar”.

Películas donde sale Vanessa Kirby

Pieces of a Woman (2020)

En esta película dramática, Kirby interpretó a Martha, una mujer que experimenta un aborto espontáneo; debe enfrentarse al dolor de su pérdida y las secuelas emocionales, al mismo tiempo que afronta las consecuencias legales de las acciones de su comadrona. Su actuación en la película le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz.

The Son (2022)

En este drama, Kirby asumió el papel de Vanessa, una mujer casada con un hombre que enfrenta desafíos en su salud mental. Actúa junto con Hugh Jackman y Anthony Hopkins.

The World to Come (2022)

Kirby interpretó a Abigail en este drama, una mujer que desarrolla un estrecho vínculo con otra llamada Tallie (Katherine Waterston).

Women Talking (2022)

En esta película Kirby asumió el papel de Salomé, una mujer que forma parte de un grupo de mujeres que intentan decidir qué hacer después de ser agredidas sexualmente. Con Rooney Mara, Claire Foy y Frances McDormand.

Mission: Impossible - Fallout (2018)

En esta famosa película de acción, Vanessa interpretó a Alanna Mitsopolis, también conocida como la Viuda Blanca. Repitió el papel en la secuela, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, que se estrenó en 2023.

Italian Studies (2021)

Sale Vanessa en el papel principal como una escritora que pierde la memoria mientras visita la ciudad de Nueva York. La película es lírica y atmosférica, explorando temas de memoria, identidad, conexión y desarraigo.