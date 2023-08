Gisele Bündchen, Tyra Banks y más modelos que probaron suerte con la actuación

Su fuerte es la pasarela, pero eso no les impidió probar suerte en el mundo de la actuación. Estas modelos han aparecido en algunas películas —unas más exitosas que otras—, y demostraron sus aptitudes frente a la pantalla grande, y no solamente en las portadas de revista. Desde Cindy Crawford —a quien próximamente veremos en la serie documental de Apple TV, ‘The Supermodels’— en Fair Game, hasta Tyra Banks en Higher Learning, así como la icónica romcom Head Over Heels con un elenco de tres modelos, este talento de moda no se podía desperdiciar ni en el cine.

Gisele Bündchen (‘Taxi’, 2004)

afp

La ex pareja de Tom Brady se unió a Queen Latifah, Jimmy Fallon y Jennifer Esposito en esta película de acción y comedia con apenas 24 años de edad. En Taxi, de Tim Story, interpretó a la cabeza de una banda de ladronas villanas de América del Sur —que casualmente todas eran brasileñas.

Tyra Banks (‘High Learning’, 1995)

afp

La supermodelo, ángel de Victoria’s Secret y participante de America’s Next Top Model, incursionó en la actuación primero con Will Smith en The Prince of Bel Air, pero su debut cinematográfico llegó con el drama automovilístico Higher Learning, con Michael Rapaport, Omar Epps y Ice Cube. Aunque el personaje de BanX (como también le dicen) murió muy rápido en el filme, pero eso no la detuvo de hacer apariciones también en Coyote Ugly y Halloween.

Cindy Crawford (‘Fair Game’, 1995)

getty

Crawford estaba en sus late twenties cuando hizo Fair Game con William Baldwin, Salma Hayek, Steven Berkoff y Jenette Goldstein, aunque la película no fue muy bien recibida. La escena erótica en el tren permanece en el historial, pero a la supermodelo la nominaron en los Razzie Awards por peor actriz.

Claudia Schiffer (‘Friends & Lovers’, 1999)

afp

La supermodelo alemana se unió a Robert Downey Jr. y Stephen Baldwin para hacer Friends & Lovers, una comedia romántica basada en la época navideña y donde se entrelazan varias historias; la película recibió malas críticas, pero Schiffer continuó en los sets haciendo apariciones esporádicas en Black and White, Zoolander y Love Actually.

Rebecca Romijn (‘X-Men’, 2000)

afp

Fue portada para múltiples revistas y la imagen de campañas para Dior, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret, Maybelline y más, pero por lo que hizo historia en el mundo del cine fue con el personaje de Mystique en X-Men —y aquellas icónicas imágenes de Rebecca con pintura corporal de pies a cabeza—. Una vez dejando ese legado a Jennifer Lawrence, la exmodelo también participó en películas como Rollerball, The Punisher y Godsend.

Kate Upton (‘The Other Woman’, 2013)

afp

Esta popular modelo estadounidense tenía 21 años cuando protagonizó The Other Woman con Cameron Diaz, Leslie Mann y Nicki Minaj. En esta comedia romántica, Upton sale como una supermodelo de trajes de baño de Amazon que vive en The Hamptons y es el segundo interés amoroso del personaje de Cameron Diaz. “En una comedia, es importante sentirte a salvo, para que puedas impulsar a tu personaje a ser muy gracioso y a hacer cosas ridículas”, dijo Kate en una entrevista —considerando que después salió en The Layover y la famosa película Los tres chiflados.

Sarah Murdroch, Shalom Harlow y Tomiko Fraser (‘Head Over Heels’, 2008)

getty

Una romcom protagonizada por modelos actuando como modelos —mientras ayudan a su amiga (Monica Potter) a resolver el misterio de su galán—. Sarah Mudroch caminó en las pasarelas para Karl Lagerfeld, Chanel, Givenchy, Valentino y Oscar de la Renta; Shalom —quien también salió en How To Lose A Guy in 10 Days— fue co-presentadora en House of Style de MTV y portavoz de la fragancia Coco de Chanel; y Tomiko es conocida por ser la primera mujer afroamericana en ser el rostro de Maybelline.

Twiggy (‘The Boy Friend’, 1971)

No se puede hablar de modelos en el cine sin mencionar a Lesley Lawson, aka Twiggy. La babe británica actuó en esta comedia musical, y aunque la modelo mencionó en su momento, “el baile casi me mata”, ganó dos Golden Globes como mejor revelación y mejor actriz de un musical/comedia.