Documentales que todo amante de zapatos y tacones debe ver

Las que somos adictas a los zapatos sabemos que hay una gran diferencia entre ser shopagolic y shoeaholic; un buen calzado es el precursor de que tu outfit triunfe —o no. Es más que la cereza del pastel y ciertamente mucho más que la protección al caminar: es entender que los zapatos son, por sí solos, la representación de nuestro estilo y el cómo nos gusta mostrarnos al mundo. Una pasión similar es la que encontramos en las historias de los documentales sobre diseñadores de zapatos, o incluso sobre los antecedentes de un modelo histórico. Si amas la moda, amarás los zapatos, y estos títulos deben estar anotados en tu watch list.

Documentales que todo amante de los zapatos debe ver

“Los zapatos tienen un misterio que sólo conoce la mujer que los lleva”, dice el legendario Manolo Blahnik; así que como él, sumergámonos a este misterio e inspírate con estos documentales. No te vayas sin leer el resto de las mejores frases sobre zapatos dichas por Chanel, Blahnik y 6 diseñadores más.

Salvatore: Shoemaker of Dreams (2022)

Salvatore Ferragamo comenzó su carrera como zapatero cuando apenas era un adolescente. Dirigido por Luca Guadagnino (Call Me By Your Name) y con comentarios incisivos de Martin Scorsese, Manolo Blahnik, Christian Louboutin y Wanda Ferragamo, este es un retrato de un hombre cuya visión, pasión y artesanía lo convirtieron en “zapatero de las estrellas” y en una influencia cultural, de moda y artística perdurable.

• ¿Dónde verlo? Prime Video México.

Maddman: The Steve Madden Story (2017)

Contempla la increíble ascensión, caída y resurección de Steve Madden, el emprendedor que lanzó un imperio de moda y cuyos zapatos se encuentran ahora en los armarios de mujeres y hombres de todo el mundo. Es un retrato íntimo de Madden, el hombre detrás del mito mostrado en The Wolf of Wall Street, de Scorsese.

• ¿Dónde verlo? Prime Video México; Apple TV España.

Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards (2017)

Un documental de la BBC para contar qué impulsa a esta influyente figura de la moda, incansable innovador y zapatero confeso; también se dedican a retratar su vida, a los personajes que ganaron popularidad con él —Sex and the City no puede faltar—; además de que cuenta con diferentes testimonios de personajes importantes en el medio, como Anna Wintour y Rihanna.

• ¿Dónde verlo? Prime Video Estados Unidos.

High on Heels (2020)

Este documental explora y examina la dinámica del accesorio tan sutil pero tan popular que tanto hombres como mujeres dan por sentado. Una mirada profunda a la importancia histórica de los high heels combinado con un análisis detallado de los factores de salud que conlleva usarlos.

• ¿Dónde verlo? YouTube; Prime Video Estados Unidos.

God Save My Shoes (2011)

Es el primer documental que explora la relación íntima entre las mujeres y los zapatos, cuestionando por qué los zapatos son el elemento más adictivo en el armario de una mujer y cómo los zapatos se han convertido en un objeto tótem; dirigido por Julie Benasra.

• ¿Dónde verlo? MUBI México; Prime Video Estados Unidos.

Jordan, One Man and His Shoes (2020)

El documental sobre el fenómeno de las zapatillas Air Jordan que muestra su importancia social, cultural y racial, y cuenta cómo unas estrategias de marketing revolucionarias crearon un negocio millonario.

• ¿Dónde verlo? YouTube; Prime Video Estados Unidos.