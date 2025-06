Un festival para sanar: Alondra de la Parra y la fuerza de la música en tiempos inciertos

Por Mariana Mijares

Fotos: Cortesía Elekin Arts

En un contexto actual marcado por conflictos y guerras globales, Alondra de la Parra ha elegido crear lo contrario: un espacio de encuentro, armonía y esperanza. Además de reunir a algunos de los mejores exponentes de la música clásica a nivel mundial, su misión en el Festival PAAX GNP ha sido formar una familia que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una verdadera comunidad.

Este es un lugar en el que nos podemos reunir a celebrar la belleza de la humanidad, de lo mejor que podemos hacer, y creo que en estas circunstancias en las que está el mundo, con tantas cosas tan tremendas, tan terribles, y tan inexplicables, es importante poder tener un oasis como éste, en el que lo único que queremos es escuchar, disfrutarnos, y agradecer. Unirnos es un gran regalo, expresó De la Parra durante la inauguración del evento en Hotel Xcaret Arte, sede oficial del encuentro.

Esta edición, el festival que nació durante la pandemia y que este año cumple su cuarta edición, cuenta con la participación de músicos de 28 nacionalidades; varios de ellos, destacados concertistas en sus distintas orquestas.

Gracias a todos los que están aquí, porque tenemos a algunas de las estrellas más brillantes del mundo de la música clásica. Tenemos a ocho concertinos; normalmente, en una orquesta tienes a uno, y aquí tenemos ocho que todo el tiempo se están rotando. Es algo realmente hermoso ver que llegamos aquí todos, y el nivel es tan alto y la maestría es tan alta, que el ego se tiene que dejar en la puerta. Todos nos volvemos colegas, esponjas absorbentes que solo quieren aprender Alondra de la Parra

Para algunos de los solistas, como la Violonchelista británica Lydia Shelley, ser parte de este encuentro, y conocer a Alondra, realmente ha hecho una diferencia.

Cuando conocí a Alondra, estaba pasando por una etapa extraña en mi vida: decidí dejar mi cuarteto de cuerdas con el que había tocado durante 10 años. Antes de eso, había tenido otro cuarteto durante 10 años. Así que estaba llegando al final de 20 años de dedicar toda mi energía musical a esta increíble formación, y creo que Alondra vio que me estaba lanzando a lo completamente desconocido. Y me dijo: “Ven a PAAX”. Y así lo hice el año pasado. Le estoy muy agradecida por eso porque realmente me hizo mucho bien, nos compartió Shelley en entrevista, satisfecha tras su presentación del Concierto para violoncello en Mi menor, Op.85 de Edward Elgar que tocó junto a Alondra y La Orquesta Imposible.

Entre García Lorca, sonidos chilenos, y Beethoven

El festival se inauguró con la pieza Homenaje a Federico García Lorca, de Silvestre Revueltas, a la que siguió estreno mundial del Concierto Rapa Nui para corno y orquesta de Oriol Cruixent, con el reconocido cornista chileno Matías Piñeira como solista; y la suite Pulcinella de Igor Stravinsky.

Una de las razones por las que le pedí al compositor Oriol Cruixent que escribiera este concierto con el tema de Rapa Nui es porque, aunque como parte de la cultura latinoamericana y del continente me he sentido ajeno a la raza y cultura de la Isla de Pascua, también la siento profundamente cercana. Es parte de mi tierra, es algo íntimo, poderoso, y lo respeto muchísimo. Son culturas potentes que tenemos en nuestro país, y era necesario hacer algo que las reconociera. Para mí, esa imagen ha estado siempre presente: uno conoce los hombres de piedra, los moáis. No he podido ir aún a este lugar, pero siempre he tenido las ganas de estar mucho más cerca. Y esto me acerca. Le pedí al compositor que pudiera tocar un instrumento ancestral, que fuera una fiesta, un festejo; incluso cantar un poco en su idioma. Estoy muy, muy agradecido por poder hacer algo tan especial, dijo Piñeira en la conferencia de prensa.

El sábado, el famoso violinista Daniel Hope compartió junto con Alondra y la Orquesta Imposible la séptima sinfonía de Ludwig van Beethoven. Previamente, la directora bromeó que el público podía aplaudir cuando quisieran, aunque lo acostumbrado era tras el cuarto movimiento.

Por las noches, las primeras veladas del ‘Darkside’, estuvieron amenizadas por The Amazing Keystone Big Band.

Acuden artistas y celebridades al llamado

Durante el primer fin de semana del festival, los conciertos contaron con personalidades como Joaquín López Dóriga, además de los actores Alex de la Madrid, Biby Gaytán, Mabel Salinas y Marimar Vega.

El festival, que se lleva a cabo en el hotel Xcaret Arte, finalizará el próximo 29 de junio y aún contará con presentaciones destacadas como el espectáculo multidisciplinario Gershwin, la vida en azul, el Cuarteto Arod, una gala de ballet bajo la curaduría del coreógrafo residente Christopher Wheeldon, y, como gran cierre el domingo, la Sinfonía Familiar GNP.