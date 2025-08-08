Suscríbete
Agenda

¿Qué personaje de El diablo viste a la moda eres según tu signo zodiacal?

De Miranda Priestly a Emily Charlton, descubre qué personaje icónico encarna mejor tu esencia zodiacal mientras revivimos la elegancia ácida del clásico de 2006

August 08, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
el diablo viste a la moda, the devil wears prada, lreciones de estilo, lecciones de moda,

¿Qué personaje de El diablo viste a la moda eres según tu signo zodiacal?

Cortesía

Han pasado casi dos décadas desde que El diablo viste a la moda transformó una oficina editorial en un campo de batalla estilístico donde el poder, la ambición y el sarcasmo cortaban más que unas tijeras de diseñador. Hoy, mientras la anticipación crece por la segunda parte de esta historia, es inevitable preguntarnos: ¿quién seríamos nosotras en ese universo? No por la ropa (aunque también), sino por la forma de ver el mundo, de trabajar, de amar… de responder al drama.

Tu signo zodiacal tiene la respuesta.

También te interesa...
Celebrity Sightings In New York - July 25, 2025
Agenda
Los tacones que encenderán El diablo viste a la moda 2
July 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
THE DEVIL WEARS PRADA, Anne Hathaway, Meryl Streep, 2006, TM & Copyright (c) 20th Century Fox Film C
Agenda
Es oficial: Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt vuelven en ‘El diablo viste a la moda 2’
May 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

1

Aries – Emily Charlton

Intensa, competitiva y con una voluntad de acero. Si algo caracteriza a Emily es su determinación absoluta. Como Aries, no toleras que alguien te rebase, ni siquiera en una pasarela de emergencia. Tu lealtad al sistema que admiras (aunque te consuma) te convierte en la ejecutiva ideal… aunque estés al borde del colapso.

Emily_Blunt_DWP_HD.jpg

Aries – Emily Charlton

Cortesía

2

Tauro – Nigel Kipling

Con un gusto exquisito y una sensibilidad casi espiritual por la estética, eres el Nigel del zodiaco. Como buen Tauro, entiendes el valor de la belleza bien construida, del esfuerzo que nadie ve y de los detalles que elevan lo cotidiano. Tu paciencia y constancia son tu mayor poder, aunque a veces merezcas más de lo que recibes.

Captura de pantalla 2025-08-08 131859.png

Tauro – Nigel Kipling

Cortesía

3

Géminis – Andy Sachs

Eres curiosa, adaptable y capaz de navegar mundos opuestos con una habilidad envidiable. Como Andy, puedes pasar del periodismo cultural al high fashion en cuestión de segundos. Tu dualidad no es indecisión: es amplitud. Y eso, en Runway, es tan valioso como un Chanel vintage.

Celebrity Sightings In New York City - July 25, 2025

Anne Hathaway regresa a su papel como Andy Sachs en El diablo viste a la moda 2

TheStewartofNY/GC Images

4

Cáncer – Serena

Sensible, empática y protectora con quienes quieres. Como Cáncer, no necesitas hablar mucho para hacerte notar. Serena, la otra asistente de Miranda, tiene un aire tranquilo pero profundo. Si bien no está en el centro del huracán, su energía sostiene más de lo que parece.

Gisele_DWP_HD.jpg

Cáncer – Serena

Cortesía

5

Leo – Miranda Priestly

Dominante, sofisticada y con una visión afilada como sus tacones. Si eres Leo, sabes perfectamente lo que vale tu presencia. Miranda no grita, no discute, no pide: ordena con el silencio. Tu brillo no necesita reflectores.

Meryl Streep revela en quién está inspirada realmente ‘Miranda Priestly’

Miranda Priestly

Cortesía

6

Virgo – Jacqueline Follet

Analítica, exigente y obsesionada con la perfección. Como Virgo, tienes la inteligencia para cuestionar el sistema… y la precisión para dirigir uno propio. Jacqueline, desde su trinchera parisina, representa la belleza de lo metódico y lo impecable.

Jacqueline_Follet_HD.jpg

Jacqueline Follet

Cortesía

7

Libra – Christian Thompson

Encantador, sociable, persuasivo. Si eres Libra, sabes decir lo que otros quieren oír, pero también lo que necesitan escuchar. Christian representa ese dilema entre el encanto y la ética, entre lo fácil y lo correcto. Eres diplomacia vestida de Prada.

Christian_Thompson_HD.jpg

Libra – Christian Thompson

Cortesía

8

Escorpio – Irv Ravitz (el director de Elias-Clarke)

Discreto, poderoso y calculador. Como Escorpio, prefieres mover las piezas desde la sombra. Tu mirada ve más de lo que los demás notan, y aunque no seas el favorito, rara vez pierdes. Irv no tiene carisma, pero tiene control. Igual que tú.

Irv_Ravitz_HD.jpg

Escorpio - Irv Ravitz (el director de Elias-Clarke)

Cortesía

9

Sagitario – Lily

Espontánea, divertida, leal. Como Lily, la amiga artista de Andy, encarnas la necesidad de mantener los pies en el suelo aun cuando todo alrededor gira hacia el elitismo. Eres la brújula moral y el recordatorio de que hay vida fuera del trabajo. Y sí, también tienes estilo.

Lily_DWP_HD.jpg

Sagitario – Lily

Cortesía

10

Capricornio – Miranda Priestly (sí, otra vez)

Perfeccionista, implacable y visionaria. Si eres Capricornio, puedes compartir trono con Leo en este caso. Porque Miranda no sólo brilla: trabaja como nadie para sostener ese imperio. Tu ética laboral y tu capacidad de sacrificio son la base de lo inamovible.

Cómo lidiar con ese tipo de jefa que se cree Miranda Priestly

Capriconio - Miranda Priestly

Cortesía

11

Acuario – James Holt

Innovador, audaz, un poco outsider. Como Acuario, ves el futuro antes que los demás. James Holt, el diseñador revolucionario, representa esa voluntad de romper reglas con elegancia. Tu estilo no busca aprobación: crea tendencias.

James_Holt_HD.jpg

Acuario - James Holt

Cortesía

12

Piscis – Doug

Soñador, emocional, intuitivo. Como Doug, el amigo estilista de Andy, eres el corazón blando entre tanto filo. Tienes la capacidad de ver potencial donde otros sólo ven una principiante, y eso te convierte en una figura vital, aunque a veces subestimada.

Doug_DWP_HD.jpg

Piscis – Doug

Cortesía

The Devil Wears Prada signos del zodiaco personajes
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
BAZAAR_arteycultura_WEB.jpg
Agenda
Hábitat NATURAL
August 08, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
DSCF8467.jpg
Agenda
La florista creativa Isabel Tan comparte tres arreglos únicos inspirados en la esencia de la Ciudad de México
August 01, 2025
 · 
Georgina Villa
Queen Elizabeth in Garden with Dog
Agenda
200 prendas de la reina Isabel II protagonizarán la exposición más importante sobre su vida en el Palacio de Buckingham
July 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_521426012_18529828237060419_1025033565381312250_n (1).jpg
Agenda
Así se lleva el satén este verano: Lindsay Lohan y su look Jazzberry Jam en CDMX
July 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Meryl Streep revela en quién está inspirada realmente ‘Miranda Priestly’
Agenda
Así luce Meryl Streep 20 años después como Miranda Priestly en la secuela de El diablo viste a la moda
El primer vistazo al regreso de Miranda Priestly confirma lo que sospechábamos: Meryl Streep no ha perdido su poder sartorial a 20 años de la primera parte del Diablo viste a la moda
July 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_516539998_18495664804064258_2291943552131033250_n%20(1)_HD.jpg
Agenda
El castillo de las 127 habitaciones que seduce a Hollywood e inspiró The Great Gatsby
Ubicado en Long Island, OHEKA Castle es uno de los castillos más lujosos de Estados Unidos
July 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_522182148_18524953942011317_2689580392162467817_n_HD.jpg
Agenda
Pétalo de rosa: el vestido de Lindsay Lohan que floreció en la premiere de Freaky Friday 2
Lindsay Lohan deslumbró en la alfombra morada de Freaky Friday 2 con un vestido rosa etéreo apodado pétalo de rosa
July 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
542cf22f7af7aa22e2864d0f01a52d71e5b7c4f1ead3a7d160ebb145484a72de._SX1080_FMjpg_.jpg
Agenda
5 razones por las que The Summer I Turned Pretty es la serie adolescente que marcó el mood del verano
Narrativa íntima, estética nostálgica y un soundtrack que emociona: The Summer I Turned Pretty se consolida como la serie juvenil más influyente del verano. ¿Por qué está en boca de todos?
July 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García