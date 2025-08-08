¿Qué personaje de El diablo viste a la moda eres según tu signo zodiacal?

Han pasado casi dos décadas desde que El diablo viste a la moda transformó una oficina editorial en un campo de batalla estilístico donde el poder, la ambición y el sarcasmo cortaban más que unas tijeras de diseñador. Hoy, mientras la anticipación crece por la segunda parte de esta historia, es inevitable preguntarnos: ¿quién seríamos nosotras en ese universo? No por la ropa (aunque también), sino por la forma de ver el mundo, de trabajar, de amar… de responder al drama.
Tu signo zodiacal tiene la respuesta.
Aries – Emily Charlton
Intensa, competitiva y con una voluntad de acero. Si algo caracteriza a Emily es su determinación absoluta. Como Aries, no toleras que alguien te rebase, ni siquiera en una pasarela de emergencia. Tu lealtad al sistema que admiras (aunque te consuma) te convierte en la ejecutiva ideal… aunque estés al borde del colapso.
Tauro – Nigel Kipling
Con un gusto exquisito y una sensibilidad casi espiritual por la estética, eres el Nigel del zodiaco. Como buen Tauro, entiendes el valor de la belleza bien construida, del esfuerzo que nadie ve y de los detalles que elevan lo cotidiano. Tu paciencia y constancia son tu mayor poder, aunque a veces merezcas más de lo que recibes.
Géminis – Andy Sachs
Eres curiosa, adaptable y capaz de navegar mundos opuestos con una habilidad envidiable. Como Andy, puedes pasar del periodismo cultural al high fashion en cuestión de segundos. Tu dualidad no es indecisión: es amplitud. Y eso, en Runway, es tan valioso como un Chanel vintage.
Cáncer – Serena
Sensible, empática y protectora con quienes quieres. Como Cáncer, no necesitas hablar mucho para hacerte notar. Serena, la otra asistente de Miranda, tiene un aire tranquilo pero profundo. Si bien no está en el centro del huracán, su energía sostiene más de lo que parece.
Leo – Miranda Priestly
Dominante, sofisticada y con una visión afilada como sus tacones. Si eres Leo, sabes perfectamente lo que vale tu presencia. Miranda no grita, no discute, no pide: ordena con el silencio. Tu brillo no necesita reflectores.
Virgo – Jacqueline Follet
Analítica, exigente y obsesionada con la perfección. Como Virgo, tienes la inteligencia para cuestionar el sistema… y la precisión para dirigir uno propio. Jacqueline, desde su trinchera parisina, representa la belleza de lo metódico y lo impecable.
Libra – Christian Thompson
Encantador, sociable, persuasivo. Si eres Libra, sabes decir lo que otros quieren oír, pero también lo que necesitan escuchar. Christian representa ese dilema entre el encanto y la ética, entre lo fácil y lo correcto. Eres diplomacia vestida de Prada.
Escorpio – Irv Ravitz (el director de Elias-Clarke)
Discreto, poderoso y calculador. Como Escorpio, prefieres mover las piezas desde la sombra. Tu mirada ve más de lo que los demás notan, y aunque no seas el favorito, rara vez pierdes. Irv no tiene carisma, pero tiene control. Igual que tú.
Sagitario – Lily
Espontánea, divertida, leal. Como Lily, la amiga artista de Andy, encarnas la necesidad de mantener los pies en el suelo aun cuando todo alrededor gira hacia el elitismo. Eres la brújula moral y el recordatorio de que hay vida fuera del trabajo. Y sí, también tienes estilo.
Capricornio – Miranda Priestly (sí, otra vez)
Perfeccionista, implacable y visionaria. Si eres Capricornio, puedes compartir trono con Leo en este caso. Porque Miranda no sólo brilla: trabaja como nadie para sostener ese imperio. Tu ética laboral y tu capacidad de sacrificio son la base de lo inamovible.
Acuario – James Holt
Innovador, audaz, un poco outsider. Como Acuario, ves el futuro antes que los demás. James Holt, el diseñador revolucionario, representa esa voluntad de romper reglas con elegancia. Tu estilo no busca aprobación: crea tendencias.
Piscis – Doug
Soñador, emocional, intuitivo. Como Doug, el amigo estilista de Andy, eres el corazón blando entre tanto filo. Tienes la capacidad de ver potencial donde otros sólo ven una principiante, y eso te convierte en una figura vital, aunque a veces subestimada.