¿Qué personaje de El diablo viste a la moda eres según tu signo zodiacal?

Han pasado casi dos décadas desde que El diablo viste a la moda transformó una oficina editorial en un campo de batalla estilístico donde el poder, la ambición y el sarcasmo cortaban más que unas tijeras de diseñador. Hoy, mientras la anticipación crece por la segunda parte de esta historia, es inevitable preguntarnos: ¿quién seríamos nosotras en ese universo? No por la ropa (aunque también), sino por la forma de ver el mundo, de trabajar, de amar… de responder al drama.

Tu signo zodiacal tiene la respuesta.