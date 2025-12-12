Calendario de la temporada de premios 2026

La temporada de premios 2026 se perfila como una de las más observadas de la última década. Con nuevas narrativas, cineastas emergentes y una industria en plena reconfiguración, cada ceremonia adquiere un peso distinto, no solo define el rumbo del cine, también influye en la conversación cultural y en las tendencias que dominarán las alfombras rojas del año.

Aunque cada ceremonia tiene su estilo y energía, la suma de todas dibuja un mapa claro del momento que vive Hollywood; una mezcla de riesgos creativos, discursos más íntimos y una moda que vuelve a tomar protagonismo como lenguaje narrativo.

A continuación, las fechas clave para seguir la temporada de premios 2026 con la atención que merece.

Critics Choice Awards — 4 de enero de 2026

Los Critics Choice serán este año el 4 de enero de 2026, con una lectura afinada por la crítica especializada. Aquí se clarifica qué interpretaciones tienen tracción real hacia los Óscar. También es un espacio donde muchas actrices experimentan con estilismos más conceptuales antes de la presión de las ceremonias mayores.

Golden Globe Awards — 11 de enero de 2026

Los Globos de Oro abren la conversación estética de la temporada. El 11 de enero de 2026, Hollywood mostrará sus primeras apuestas de estilo: colores, siluetas y narrativas visuales que suelen marcar el tono del resto de la temporada. Es la primera pasarela en la que se intuye quién llega con fuerza y quién sorprende.

Screen Actors Guild Awards (Actor Awards) — 1 de marzo de 2026

Los premios del sindicato —ahora conocidos como Actor Awards— se celebrarán el 1 de marzo de 2026. Son el termómetro emocional de la temporada, porque votan los propios actores. El tono de la alfombra suele ser íntimo, reflexivo y cargado de decisiones estilísticas que hablan de identidad personal más que de tendencias impuestas.

BAFTA Awards — 22 de febrero de 2026

El estilo británico toma el escenario el 22 de febrero de 2026, fecha de los BAFTA. Sus resultados influyen directamente en la recta final hacia los Óscar. Londres aporta un enfoque visual distintivo: más editorial, más dispuesto a jugar con volumen, texturas y color, lo que convierte esta alfombra en una de las más interesantes de la temporada.

Independent Spirit Awards — 15 de febrero de 2026

El cine independiente se celebra el 15 de febrero de 2026, con los Spirit Awards. Es una ceremonia que ofrece una lectura alterna: historias pequeñas, interpretaciones íntimas y moda más relajada. Aquí los estilismos suelen revelar personalidad pura; menos estructura, más esencia.

Academy Awards — 15 de marzo de 2026

La temporada culmina el 15 de marzo de 2026, cuando se entregan los Premios Óscar. La alfombra roja del Dolby Theatre se convierte en un escenario global que redefine en minutos qué entendemos por glamour. Es la ceremonia que cierra narrativas, lanza carreras y deja imágenes que permanecerán en la memoria cultural.