El detalle más esperado del Mundial 2026 que está por revelarse

El Mundial 2026 es la edición más ambiciosa que ha organizado FIFA hasta ahora: 48 selecciones, 104 partidos y tres países compartiendo sede. Y aunque el sorteo de grupos genera emoción, el anuncio del calendario es el verdadero punto donde todo cobra forma. No solo por logística, sino porque define la narrativa del próximo verano futbolero.

El calendario oficial se presentará en una transmisión global que podrá seguirse a través de FIFA.com, FIFA+ y los canales oficiales del organismo en televisión y plataformas digitales. La cobertura también estará respaldada por emisoras autorizadas en cada región, lo que garantiza que la información llegue a millones de personas sin importar su zona horaria. Es un evento pensado para la audiencia mundial: directo, accesible y diseñado para que los aficionados sientan que la cuenta regresiva inicia formalmente.

Por qué este anuncio importa más de lo que parece

Aunque parezca un acto meramente informativo, el calendario del Mundial define el ritmo emocional del torneo. Para los aficionados, es el momento de marcar fechas, imaginar viajes, reservar alojamientos y organizar reuniones con amigas y familia. Para las ciudades sede, se convierte en el punto de partida logístico: movilidad, seguridad, hospitalidad, horarios y vibración urbana. Para las selecciones, representa la estructura de sus estrategias —días de descanso, desplazamientos, clima y adaptación física—, factores que influyen directamente en el rendimiento.

Además, el calendario oficial FIFA permite anticipar cuáles serán los partidos más intensos, cuáles caerán en horarios nocturnos o matutinos, y cuáles podrían convertirse en clásicos inesperados desde la fase de grupos. Es un mapa emocional del torneo.

Un Mundial distinto exige una presentación distinta

Con encuentros repartidos entre México, Estados Unidos y Canadá, esta edición no solo es más grande, es más compleja, más culturalmente diversa y más exigente en logística. Por eso la presentación del calendario no es un trámite; será un espectáculo cuidadosamente producido y programado para el próximo 6 de diciembre en punto de las 11:00 am (CDMX). El formato está pensado para mostrar la magnitud del torneo, presentar sedes emblemáticas y ofrecer contexto sobre cómo se distribuirán los encuentros para garantizar una experiencia fluida para aficionados y selecciones.

Cómo seguir la transmisión

El anuncio podrá verse en:

