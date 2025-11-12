La secuela de El diablo viste a la moda ya tiene fecha de estreno oficial

El regreso más elegante del cine

Veinte años después de haber redefinido la forma en que el cine retrata la industria editorial, El diablo viste a la moda vuelve con una secuela que promete estilo, tensión y una mirada contemporánea al poder femenino en la moda. Tras meses de rumores, el estudio confirmó su fecha de estreno y acompañó el anuncio con un teaser que desató nostalgia y entusiasmo en redes sociales.

El avance se lanzó este 12 de noviembre, coincidiendo con el cumpleaños de Anne Hathaway, quien retoma su papel como Andy Sachs. Un gesto simbólico que no pasó inadvertido para los fans. Dos décadas después, el personaje que soñaba con ser periodista regresa al universo que cambió su vida (y la de millones de espectadores).

El teaser que nadie esperaba

El video comienza con un sonido inconfundible: el taconeo sobre mármol. Unos stilettos rojos avanzan con determinación entre pasillos luminosos, mientras el aire parece volverse más denso. La cámara se eleva y, en un giro elegante, aparece la silueta de Miranda Priestly. Meryl Streep regresa a su papel con la misma serenidad intimidante, pronunciando una sola frase que congela el tiempo:

Took you long enough Miranda Priestly

En segundos, la escena condensa todo lo que hizo icónica a la cinta original: la tensión entre poder y ambición, la estética pulida y esa mezcla de ironía y deseo que define el mundo de la moda. El teaser no revela trama, pero sí deja claro que el universo de Runway sigue intacto, ahora bajo nuevas reglas.

Una nueva era para la moda en el cine

La secuela llega en un contexto completamente distinto. La industria ya no gira en torno a las páginas impresas, sino a las pantallas y los algoritmos. Este contraste entre lo clásico y lo digital será uno de los ejes centrales de la historia, que explorará cómo se redefinen el éxito, la autoridad y la autenticidad en la era de la inmediatez.

Anne Hathaway y Meryl Streep vuelven a compartir escena, acompañadas de un elenco renovado que simboliza el relevo generacional. El vestuario, a cargo de la misma diseñadora que dio vida al estilo de Miranda Priestly y Andy Sachs en 2006, promete ser un espectáculo visual por sí mismo.

Una fecha que marcar en el calendario

La cinta llegará a México el 30 de abril de 2026, mientras que el estreno en Estados Unidos está previsto para el 1 de mayo de 2026. El anuncio no solo celebra el regreso de dos de los personajes más memorables del cine moderno, sino también la permanencia de una historia que sigue siendo relevante 20 años después. Todo indica que, cuando las luces se enciendan nuevamente sobre Runway, el poder del estilo volverá a ocupar el centro del escenario.