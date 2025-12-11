Suscríbete
Host City CDMX activa una oferta cultural de lujo rumbo al Mundial 2026

Esta ruta cultural de alto perfil para el Mundial 2026 cuenta con más de doce museos y experiencias especiales que elevan la vivencia de la Copa del Mundo en CDMX

Diciembre 11, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mexico City's Downtown At Twilight

Getty Images

La CDMX es un lugar infinito en posibilidades donde la cultura forma parte esencial de cada gran momento histórico. Por eso, mientras el mundo se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la capital mexicana afina un plan cultural que responde a su carácter cosmopolita y sofisticado, con una propuesta que abraza el arte, el deporte y la experiencia urbana desde una perspectiva profundamente contemporánea. Bajo la iniciativa Host City Ciudad de México, más de doce museos de alto perfil serán parte de la celebración, ofreciendo una lectura artística y sensorial del torneo más visto del planeta.

Lo que se plantea no es una agenda turística tradicional, sino una ruta bien pensada para quienes también buscan vivir el Mundial fuera del estadio con un nivel de profundidad estética y cultural que sólo la CDMX puede ofrecer. Instituciones como el Museo de Antropología, el Museo Franz Mayer, el Museo de Memoria y Tolerancia, el Museo Universum, MIDE, Museo Dolores Olmedo, Museo Papalote, Museo Polanco, el Colegio Nacional y otros espacios emblemáticos de la capital formarán parte de un circuito que activará exposiciones, actividades especiales y experiencias inmersivas pensadas para dialogar con la energía global del fútbol.

Este plan cultural convive con un programa más amplio que integra más de 35 eventos, conciertos y experiencias únicas repartidas entre los ejes de Cultura, Entretenimiento y Experiencias, pero es dentro de los museos donde la narrativa adquiere un matiz particularmente interesante: la posibilidad de que visitantes y locales recorran la ciudad a través de su patrimonio, sus colecciones y su visión del mundo, en un momento en el que millones de personas la observarán con atención internacional.

Mundial 2026 .jpeg

Presentación del plan cultural para el Mundial 2026

Cortesía

Las instituciones culturales funcionarán como una extensión natural de una alianza en pro de la diversión y el sano entretenimiento en la capital, enmarcando la energía deportiva en un contexto artístico que eleva la conversación.

Además, el plan incluye el FIFA Fan Festival más grande entre todas las ciudades sede, ubicado en el Zócalo capitalino, donde millones de asistentes podrán disfrutar de los partidos rodeados por una de las plazas más emblemáticas de América Latina.

La Ciudad de México no es un simple escenario, gracias a esta iniciativa, la capital se convierte en una verdadera anfitriona global ya que su red de museos será una plataforma que honra la diversidad, potencia la creatividad y celebra la manera en que el deporte puede unir historias, comunidades y miradas. El Mundial 2026 llega en un momento en que la capital reafirma su papel como eje cultural del continente, y este programa confirma por qué es considerada, año tras año, una de las ciudades con mayor vitalidad artística del mundo.

Eurídice Aiymet Garavito García
