La interpretación de Bésame Mucho con la que Dua Lipa sorprendió a la Ciudad de México

El primer concierto de Dua Lipa en CDMX incluyó un momento inesperado que conectó con la historia musical del país y reveló un lado más íntimo de la artista

Diciembre 02, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dua Lipa: Radical Optimism Tour - Santiago

Getty images

En su primera presentación en Ciudad de México, Dua Lipa no solo iluminó el escenario con su energía habitual; también ofreció un gesto que trascendió lo visual. Entre luces cálidas, coreografías precisas y un público eufórico, la cantante detuvo el ritmo y abrió espacio para un momento que solo puede describirse como una reverencia: interpretó un clásico mexicano cuya historia está profundamente ligada a la sensibilidad femenina del siglo pasado.

La pieza, escrita en 1940 por Consuelo Velázquez, nació desde la imaginación y la emoción contenida de una mujer que aún no había vivido el amor de forma tangible. Esa combinación de inocencia y deseo la convirtió en una de las composiciones más universales del repertorio latino. Ha viajado por generaciones, por voces masculinas y femeninas, por géneros tan distintos como el bolero, el pop, el jazz y la ópera. Su esencia permanece intacta: transmite un anhelo íntimo, casi confesional.

Al cantarla, Dua Lipa no solo rindió homenaje a México; también abrió una ventana hacia una tradición que ha marcado la identidad romántica del país. Su interpretación resonó porque no fue forzada. Fue un instante de quietud en medio de la velocidad del show, un reconocimiento a la historia cultural que la rodeaba y un guiño directo al público femenino que llenó el recinto: mujeres que entienden lo que significa un gesto emocional genuino.

La letra original plantea un deseo profundo, casi vulnerable. No es una canción ligera. Habla de un amor que se quiere vivir por completo y al mismo tiempo teme perderse. Por eso, dedicarla puede ser una decisión poderosa o compleja ya que es una declaración intensa, impregnada de nostalgia, ideal para relaciones con un vínculo real y para momentos donde el cariño se siente tan presente como el futuro incierto.

Dua Lipa logró que ese instante se sintiera contemporáneo. Su voz, su presencia y la reacción inmediata de la audiencia demostraron que, cuando la música se interpreta desde la intención correcta, los clásicos no envejecen, respiran de nuevo y esta noche en CDMX, una canción escrita hace más de 80 años volvió a ser una historia viva, reinterpretada por una artista global frente a una ciudad que la recibió con los brazos abiertos.

