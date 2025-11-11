¿Cuál es la película más exitosa de Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro no filma monstruos, los humaniza. Desde que Cronos (1993) lo presentó como una de las voces más singulares del cine fantástico, el director ha construido un universo donde el horror, la fábula y la ternura conviven en un mismo plano. A más de tres décadas de su debut, su nombre se pronuncia con la misma reverencia que el de los grandes narradores visuales del siglo XXI.

Con el reciente estreno de Frankenstein en Netflix, el sitio Spoiler analizó sus trece largometrajes para responder una pregunta que trasciende la admiración y el gusto personal: ¿cuál es, objetivamente, su película más exitosa? El estudio tomó en cuenta variables que miden tanto el impacto artístico como el comercial: taquilla global, recepción crítica, valoración del público, número de premios y tiempo en cartelera.

“La Forma del Agua”, el equilibrio perfecto

El resultado fue contundente. La Forma del Agua (2017) es, según los datos, la obra que mejor representa la esencia de Guillermo Del Toro. Con 195.2 millones de dólares en taquilla mundial, 92 % de aprobación crítica y 138 premios internacionales —incluidos cuatro Óscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Director—, la cinta se impone como su pieza más completa. Su fábula acuática sobre una mujer muda y una criatura anfibia redefinió la noción de belleza en el cine contemporáneo y demostró que lo insólito también puede conmover.

“La Forma del Agua”, el equilibrio perfecto Cortesía Netflix

Entre el mito y la poesía del Laberinto

En segundo lugar, El laberinto del fauno (2006) sigue siendo su obra más venerada por la crítica: obtuvo 95 % de aprobación en Rotten Tomatoes y tres premios Óscar. Aunque recaudó menos de la mitad que La Forma del Agua, su influencia cultural es incuestionable. A medio camino entre la fantasía y la memoria histórica, esta película consolidó su capacidad para narrar el dolor desde la metáfora.

En el extremo opuesto, Titanes del Pacífico (2013) marcó su mayor éxito comercial —más de 411 millones de dólares en taquilla—, pero su impacto simbólico fue menor. “Un triunfo de espectáculo más que de emoción”, apuntan los especialistas, que lo reconocen como un ejercicio visual impecable pero menos personal.

Arte, técnica y alma

Otros títulos como Pinocchio (2022), con 97 % de aprobación crítica y un Óscar a Mejor Película Animada, confirman que su cine sigue evolucionando sin perder su sello. Hellboy II, El espinazo del diablo o El callejón de las almas perdidas reflejan diferentes etapas de una misma búsqueda: la de reconciliar la monstruosidad con la ternura.

Pinocho de Guillermo del Toro 2022 Cortesía Netflix

Más allá de los números, el análisis revela algo más profundo: Guillermo Del Toro ha logrado unir el arte de autor con el lenguaje del gran público sin perder autenticidad. En su universo, las criaturas son espejos, y la fantasía, una forma de verdad. Su éxito no se mide solo en taquilla, sino en la huella emocional que deja cada historia en la cultura cinematográfica.

Frankenstein de Guillermo del Toro 2025 Cortesía Netflix

Lo más fascinante del cine de Guillermo del Toro es que nos sigue recordando que la magia está en lo humano, en lo artesanal y en lo profundo porque cuando se filma con alma, también puede ser una forma de resistencia ante la Inteligencia Artificial.