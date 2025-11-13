Los covers que harían inolvidable la presentación de Dua Lipa en México

La próxima visita de Dua Lipa a México ya tiene fecha marcada en el calendario: 1, 2 y 5 de diciembre de 2025, con tres conciertos que se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México. Cada presentación promete un despliegue de producción espectacular, pero hay un detalle que podría elevar la experiencia a un nivel completamente distinto: un momento especial en el que Dua Lipa interprete un cover mexicano pensado exclusivamente para el público nacional como lo ha hecho en otros países de América Latina.

La artista ha demostrado en varias ocasiones que entiende el valor emocional de adaptar pequeños fragmentos del repertorio local en algunos países que visita. Sin embargo, México pide algo distinto: un repertorio propio, con raíces profundas y canciones que forman parte del tejido cultural del país. La música mexicana es diversa, poderosa y emocional, y sería el vehículo ideal para crear un instante único dentro del Radical Optimism Tour.

A continuación te presentamos nuestra selección de temas cien por ciento mexicanos —en composición y espíritu— que podrían encajar con la esencia de Dua Lipa sin perder su identidad. La mezcla de géneros responde a la riqueza del país, desde tradición hasta pop contemporáneo y rock icónico.

Las 10 canciones mexicanas que Dua Lipa podría versionar en México

“La Llorona” – Tradicional mexicana Una interpretación estilizada, casi etérea, podría crear uno de los momentos más intensos de toda la gira. “La Incondicional” – Luis Miguel Un clásico del pop mexicano que Dua Lipa podría transformar en una balada elegante con un arreglo más minimalista. “Limón y Sal” – Julieta Venegas Dulce, honesta y suave; encajaría perfectamente con el lado más íntimo de la artista. “Amor Eterno” – Juan Gabriel Un himno emocional profundamente mexicano. Una versión contenida sería suficiente para conmover a todo el estadio. “Me Gustas Mucho” – Juan Gabriel Alegre, rítmica y reconocible por absolutamente todos. Ideal para un momento de energía luminosa. “Oye Mi Amor” – Maná Un guiño directo al rock-pop nacional, pensado para recuperar fuerza a mitad del show. “La Negra Tomasa” – Caifanes Perfecta para experimentar con arreglos modernos y darle una vibra fresca sin perder su esencia. “Hasta la Raíz” – Natalia Lafourcade Uno de los temas mexicanos más significativos de la última década; poético y con espacio para el lucimiento vocal. “Rayando el Sol” – Maná Un éxito que uniría nostalgia y energía colectiva en un estadio lleno. “La Bikina” – Rubén Fuentes / Mariachi Vargas Majestuosa, poderosa y profundamente mexicana. Ideal para cerrar un concierto con un gesto simbólico.

La elección de un cover mexicano no es solo un detalle dentro del espectáculo: es un puente emocional entre artista y audiencia. Dua Lipa domina el pop global, pero en México podría tener uno de esos momentos que se vuelven parte del imaginario colectivo. Cuando el público escucha una canción que lleva décadas formando parte de su vida interpretada por una artista internacional, el concierto deja de ser un show más y se convierte en una noche que se recuerda con cariño.