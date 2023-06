5 tips indispensables para armar tu outfit en temporada de lluvias

Elegir un buen outfit en cualquier temporada del año es complicado en ciudades donde el clima es un asunto impredecible, pero se vuelve especialmente difícil cuando llegan las lluvias torrencialesen las que el uso de la gabardina parece imprescindible.

Hoy queremos darte algunos tips de imagen para elegir correctamente tu outfit en temporada de lluvias y que sigas siendo la más estilosa de la oficina a pesar del clima.

Cómo vestir cuando está lloviendo en 5 consejos indispensables

Un clásico de esta temporada es el impermeable casual para llevar a todos lados. Dicen que quien viste de amarillo es porque confía en su belleza, pero realmente el impermeable amarillo es perfecto para todas, además, es una prenda icónica gracias al cine de terror. Combínalo con unas botas para lluvia en color rojo y roba las miradas de todo el mundo.

El impermeable amarillo es un clásico para la temporada de lluvias Getty images

Las clásicas botas rojas para lluvia son el mejor dúo para el impermeable amarillo. Úsalas con jeans skinny para definir perfectamente tus piernas.

Las clásicas botas rojas que no pueden faltar en tu clóset para la temporada de lluvias Getty images

Los abrigos con efecto tipo piel son ideales porque van más allá de ser un sencillo impermeable, si lo consigues con forro para contrarrestar el frío, tu outfit romperá las barreras de la moda y la comodidad.

El efecto tipo piel es una gran opción debido a que el agua no va a penetrar el material y evitarás mojarte, si decides llevar uno de piel real asegúrate de que no se moje porque el material no es apto para esta temporada.

El color rojo es la opción para esta temporada de lluvias Gdetty images

Además de los tonos rojos en temporada de lluvia, te sugerimos utilizar prendas oscuras, ya que los colores claros como el blanco, tonos nudes o tonos pastel suelen ser víctimas de la suciedad que salpica con las tormetas, para evitarte malos ratos en momentos importantes mejor elige outfits en cromáticas oscuras.

Para complementarlos elige algunos accesorios de otras tonalidades que contrarresten, por ejemplo bufandas color mostaza o maxibolsos en tonos cafés chocolate.

En esta temporada utiliza tonos oscuros para evitar malos ratos con la suciedad Getty images

Otro básico que no puede faltar en tu armario esta temporada son los accesorios como las bufandas y los gorros contra el frío. Para llevarlos correctamente acompaña tu outfit con un paraguas que combine ya que por el material de estos accesorios es imprescindible evitar que se mojen.

Acompaña tu outfit con increíbles accesorios como gorras y bufandas Getty images

En general, las prendas de esta temporada de lluvias son lisas y de colores fuertes y estáticos, atrévete a darle vida a tu look con una prenda rayada o con puntos. Rompe los viejo moldes de la moda.

La ropa ideal para temporada de lluvias no debe ser aburrida, atrévete a usar prendas creativas Getty images

Las prendas con estampados también regresan para complementar tu look, recuerda que una regla básica de la moda y el buen gusto es no saturar tu imagen, elige sólo una prenda con patrones impresos.