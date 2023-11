10 películas que nos hacen amar a Meg Ryan

Meg Ryan, una actriz icónica cuyo carisma y talento han iluminado la pantalla durante décadas, ha dejado una marca indeleble en el mundo del cine. Con una carrera que abarca desde rom coms hasta dramas, y todo lo que hay en medio, Meg se ha vuelto sinónimo de las películas reconfortantes, cautivando a la audiencia con su encanto natural y un singular sentido de la moda otoñal que año con año queremos replicar.

Desde los amados clásicos como When Harry Met Sally hasta sus convincentes actuaciones en roles dramáticos como Sleepless in Seattle y You’ve Got Mail, las películas de Meg Ryan no solo han moldeado el panorama del cine de la década de 1990, sino que también han consolidado su estatus como una sweetie de Hollywood. Aprovechando la celebración de su cumpleaños 62 (19 de noviembre) aquí las 10 películas que nos hacen amarla.

10. French Kiss (1995)

Low-key, quiero ese corte de cabello. Kate (Meg Ryan) descubre que su prometido, Charlie (Timothy Hutton), se ha enamorado de una joven parisina y decide tomar un avión hacia Francia. Se sienta al lado de Luc (Kevin Kline), un honestamente-muy-guapo delincuente que la utiliza para contrabandear un collar robado, y a medida que Kate y Luc se conocen... bueno, ya te puedes imaginar cómo termina.

9. Innerspace (1987)

Dirigida por Joe Dante, esta comedia de ciencia ficción retoma la premisa detrás de la película de 1966 protagonizada por Raquel Welch, Viaje Fantástico, y la actualiza para los años 80. Tuck Pendleton (Dennis Quaid), un piloto de combate borracho, se ofrece como voluntario para una misión ultrasecreta: será miniaturizado en una cápsula submarina. La química entre Ryan y Quaid es fenomenal, aunque solo se muestra fugazmente.

8. Addicted to Love (1997)

Cuando son dejados por sus respectivas parejas, dos rechazados deciden unirse para destruir el incipiente romance entre sus antiguos amores. “Maggie (Meg Ryan) acaba de aprender la lección más difícil del mundo: no siempre se puede obtener lo que se quiere. Lo que ella quería era un fornido y atractivo restaurador francés llamado Anton (Tcheky Karyo), pero él la ha dejado por la rubia Linda (Kelly Preston)”, dice The Washington Post.

7. The Doors (1991)

Jim Morrison (Val Kilmer), una de las figuras más conocidas en la historia del rock and roll, explota en la pantalla en The Doors, la electrizante película sobre los sesentas y un legendario proscrito que sacudió la conciencia de Estados Unidos para siempre. También protagonizan Meg Ryan, Kyle MacLachlan, Frank Whaley, Kevin Dillon y Billy Idol.

6. Joe Versus the Volcano (1990)

Diagnosticado con solo unos meses de vida, Joe es persuadido por un rico empresario para lanzarse a un volcán en una isla del Pacífico para satisfacer a los habitantes. En su viaje a la isla, Joe se encuentra con Meg Ryan interpretando a tres personajes diferentes.

5. City of Angels (1998)

Inspirada en el clásico moderno Wings of Desire, City of Angels trata sobre un ángel (Cage) que es visto por un médico en una sala de operaciones. “Esta es una de sus mejores actuaciones [Meg Ryan] interpretando a la Dra. Maggie Rice, quien pierde a un paciente al principio de la película y luego, en la desesperación, encuentra consuelo en un ángel llamado Seth”, explican aquí.

4. Top Gun (1986)

Meg Ryan interpretó a Carole Bradshaw en Top Gun de Tony Scott, y después de eso, se convirtió en una gran estrella de comedias románticas a fines de la década de 1980 y en la década de 1990. Tras bastidores, la razón detrás de la muerte fuera de pantalla de Carole —esposa de ‘Goose'— fue bastante simple a pesar de sus devastadoras implicaciones: se querían centrar en nuevos personajes más que en los que habían dejado un legado en la primera historia.

3. You’ve Got Mail (1998)

La historia introduce el romance y el cortejo en la era electrónica de la World Wide Web a través de correos electrónicos y salas de chat. Joe Fox (Tom Hanks) y Kathleen Kelly (Meg Ryan) viven y trabajan a pocas cuadras el uno del otro en el Upper West Side de la ciudad de Nueva York, pero sus vidas están prácticamente entrelazadas.

2. Sleepless in Seattle (1993)

Tom Hanks y Meg Ryan protagonizan la maravillosa comedia romántica de Nora Ephron sobre dos personas atraídas por el destino. Sam Baldwin (Hanks) es un padre viudo que, gracias a las artimañas de su preocupado hijo, se convierte en un invitado reacio en un programa de radio. Es un éxito instantáneo con miles de oyentes femeninas que inundan la casa de Sam en Seattle con cartas de consuelo. Mientras tanto, inspirada tanto por la historia de Sam como por el romance clásico de Hollywood, la escritora Annie Reed (Ryan) está convencida de que está destinada a conocer a Sam.

1. When Harry Met Sally... (1989)

¿Arruinará el sexo una relación perfecta entre un hombre y una mujer? Eso es lo que Harry Burns (Barry Crystal) y Sally Albright (Meg Ryan) debaten mientras comparten un viaje de Chicago a Nueva York. Once años de amistad después, todavía no están más cerca de encontrar la respuesta. ¿Aceptarán alguna vez estos dos mejores amigos que son el uno para el otro, o seguirán negando la atracción que existe entre ellos?