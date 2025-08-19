Suscríbete
En medio de la polémica familiar, Victoria Beckham lanza docuserie sobre su vida ¿dónde y cuándo verla?

Descubre la docuserie íntima de Victoria Beckham: desde el escarnio mediático de los 90 hasta su reinvención como empresaria

August 18, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_483611474_18498135070021416_1565183547058343615_n.jpg

En medio de la polémica familiar, Victoria Beckham lanza docuserie sobre su vida: ¿dónde y cuándo verla?

Instagram

Es raro que un solo nombre –como Victoria Beckham– evite el exceso de imágenes pulidas, retórica calculada y el brillo prefabricado. Y, sin embargo, esa es exactamente la promesa que trae su docuserie —todavía sin título oficial, que llegará en septiembre de 2025 a Netflix. No estamos hablando de la visión glamorizada de una Spice Girl convertida en diseñadora: se trata más bien de una confesión filmada, una mirada directa a la persona detrás del glam británico.

Durante tres o incluso cuatro episodios profundos, la serie se propone desentrañar periodos clave: desde el estallido mediático de los 90 hasta la transformación silenciosa y tenaz en el mundo de la moda. Y lo que hace diferente a este relato es lo que no evita: Victoria Beckham habla de su presión corporal, de esos momentos que muchas personas podrían reconocer por su mordacidad —como haber sido obligada a pesarse ante las cámaras, apenas dos meses después de dar a luz—; instancias que la introdujeron en una relación cargada de tensión con su propia imagen.

El documental no es un folleto de marketing. En sus propias palabras, ella lo aceptó bajo la certeza de estar finalmente segura de sí misma, y consciente de que hablar de vulnerabilidad no daña, sino que humaniza más. “Hay lágrimas”, admitió con desarmante honestidad, sobre lo que el público verá y sentirá.

En paralelo, la narrativa recorre su carrera más consolidada: la creación de una firma de moda con sello, los tropiezos empresariales y, más tarde, su reinvención gracias —entre otras aristas— al éxito de su línea de belleza. Esa parte del viaje explica cómo pasó de materializar vestidos a construir una marca integral.

Aunque su vida se ha entretejido con la de David, esta no es su historia; es su mirada. Al parecer, Brooklyn y Nicola Peltz —quienes filmaron antes de la reciente tensión familiar— no aparecerán en el docuserie, al igual que sus demás hijos apenas ocupan presencia ocasional. El foco es ella, su trayectoria y su mundo, no la vida privada de su prole.

La producción, impulsada por Studio 99 y Dorothy St Pictures —las mismas que tras el docu‑evento Beckham de David— asume un compromiso: construir un relato que no se disuelva en la opulencia, sino que apunte a una mirada impecablemente humana, donde la moda sea la superficie, pero la emoción sea el fondo.

¿Cuándo y dónde?

  • Estreno previsto: septiembre de 2025 en Netflix, sin fecha exacta confirmada, aunque fuentes hablan de septiembre y otras mencionan incluso octubre como plazo probablemente definitivo.
  • Formato: una serie documental en tres o cuatro capítulos, con acceso íntimo a su carrera, familia y momentos decisivos.
Victoria Beckham David Beckham Documental series de Netflix
Eurídice Aiymet Garavito García
