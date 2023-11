¿De quién fue la boda viral en París que tuvo a Maroon 5 y una fiesta privada en Versalles?

Tiene 26 años e hizo una boda de 60 mil dólares. Madelaine Brockway fue uno de los nombres más googleados el fin de semana porque se volvió una bride viral al organizar uno de los eventos más exclusivos y lujosos que se ha visto en el último año —no esperaríamos menos de una fiesta privada nada menos que en el Palacio de Versalles. A esta boda en París la llamaron ‘la boda del siglo’ en internet, donde la novia llevó un vestido Dior y tuvo a Maroon 5 para amenizar musicalmente la velada. A todo esto, ¿quién es Madelaine y por qué no recibí invitación a su boda?

¿Quién es Madelaine Brockway, la novia de ‘la boda viral de París?

Madelaine, originaria de Fort Worth, Texas, es hija de Robert ‘Bob’ Brockway, CEO de Bill Ussery Motors, una compañía asociada con los concesionarios Mercedes-Benz en Florida (vía India Today). La joven entrepreneur se casó con Jacob LaGrone el 18 de noviembre de este año .

Así fue la boda viral de París en Versalles y con Maroon 5

Madelaine caminó hacia el altar luciendo un vestido de alta costura hecho a la medida de Dior, bordado con lirios del valle (la flor favorita de Maddie), y un velo a juego, explica The Lake Como Wedding Planner. La ceremonia se llevó a cabo en el Chateau de Villette —uno de los palacios históricos más significativos de la región parisina—.

Aprovechando la simetría del castillo y sus jardines, construyeron dos invernaderos a cada lado del pasillo, donde se llevó a cabo la cena. La fiesta posterior se celebró en el otro invernadero, donde había pista de baile de mármol y aquí hicieron el primer baile al ritmo melódico de She Will Be Loved de Maroon 5.

Las festividades de la boda incluyeron varios eventos opulentos: una cena de ensayo en el Palais Garnier, una estancia en el Palacio de Versalles, un almuerzo privado en Chanel y una semana de despedida de soltera en Amangiri, un lujoso resort en Utah (vía India Today). Pero eso no fue todo: tuvo cuatro días de fiesta de despedida de soltera con distintas temáticas —incluyendo una all pink party, temática de María Antonieta y de aliens tomando el desierto. ¿Lo consideras wedding goals?