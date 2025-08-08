Bvlgari lanza su colección de gafas Otoño-Invierno 2025
La colección de gafas Otoño-Invierno 2025 de Bvlgari combina artesanía de alta joyería con diseños contemporáneos inspirados en sus icónicos motivos de joyería. Las líneas destacadas incluyen Serpenti Viper, con monturas de acetato denso y detalles de escamas esculpidas; Serpenti Forever, un modelo sin montura ultraligero adornado con cabezas de serpiente esmaltadas a mano; y Divas’ Dream, gafas de sol ovaladas con el característico motivo en forma de abanico, símbolo de feminidad y armonía. Todas las piezas fusionan funcionalidad —incluyendo lentes con filtro de luz azul— con un refinado sentido estético. La colección estará disponible en boutiques seleccionadas a nivel mundial a partir de septiembre de 2025.
FENDI abre su primera boutique en Cancún
FENDI inauguró su primera boutique en Cancún, ubicada en La Isla Cancún con más de 179 m². El espacio combina elementos del entorno caribeño —como azulejos tridimensionales con diseño de palmas— con referencias a las raíces romanas de la Maison, incluyendo pisos Palladiana de travertino y mármol. La boutique presenta colecciones de marroquinería, accesorios, calzado y ready-to-wear para Mujer y Hombre, integrando arte local de la artista mexicana Illeana García Magoda y detalles artesanales del FENDI Fur Atelier. La boutique está abierta al público desde el 31 de julio de 2025.
Sastrería y minimalismo: el nuevo lenguaje de poder de COS
La propuesta Pre-Fall 2025 de COS reinterpreta el guardarropa de entretiempo como una declaración de empoderamiento femenino. Con una paleta sobria —negro, gris y beige— y piezas como abrigos, sobrecamisas y suéteres versátiles, la colección combina sofisticación y funcionalidad. Las siluetas de sastrería y las capas deconstruidas buscan reflejar la fuerza interior y la independencia de la mujer contemporánea, manteniendo un equilibrio entre elegancia atemporal y adaptabilidad diaria.
Fabiola Guajardo encarna la versatilidad de EVERYwear, la nueva línea de ETAM en México
ETAM presentó a la actriz mexicana Fabiola Guajardo como embajadora de su nueva línea EVERYwear, diseñada para combinar comodidad, feminidad y estilo en el día a día. Con prendas que van desde bras suaves y bodies versátiles hasta básicos en tonos neutros, la colección busca adaptarse a cualquier momento sin sacrificar sofisticación. Guajardo, reconocida por su autenticidad y proyección internacional, refleja los valores de la marca, que apuesta por una feminidad sin etiquetas y prendas que se sienten tan bien como lucen.
Innovación mexicana que une belleza y sostenibilidad
TEIA Cosméticos se posiciona como una de las propuestas más sólidas de belleza limpia en México con un compromiso tangible hacia la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Fundada hace ocho años, la marca formula maquillaje y productos de cuidado personal a partir de ingredientes orgánicos y biodegradables como betabel, cacao, maíz y lavanda, priorizando materias primas que nutren la piel y reducen el impacto ambiental.
Su enfoque no solo está en lo que contienen los productos, sino también en cómo se entregan: el 90% de los envases son reciclables y cuentan con la certificación Plastic Negative, lo que significa que compensan más plástico del que utilizan. Además, toda la línea es 100% vegana y libre de crueldad animal, alineándose con los estándares más exigentes de consumo responsable.