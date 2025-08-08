5

TEIA Cosméticos se posiciona como una de las propuestas más sólidas de belleza limpia en México con un compromiso tangible hacia la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Fundada hace ocho años, la marca formula maquillaje y productos de cuidado personal a partir de ingredientes orgánicos y biodegradables como betabel, cacao, maíz y lavanda, priorizando materias primas que nutren la piel y reducen el impacto ambiental.

Su enfoque no solo está en lo que contienen los productos, sino también en cómo se entregan: el 90% de los envases son reciclables y cuentan con la certificación Plastic Negative, lo que significa que compensan más plástico del que utilizan. Además, toda la línea es 100% vegana y libre de crueldad animal, alineándose con los estándares más exigentes de consumo responsable.