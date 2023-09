Así se llevará la falda larga de mezclilla en otoño-invierno 2023

Las faldas de mezclilla largas están conquistando al mundo —especialmente este 2023—, y con la llegada de otoño-invierno veremos esta tendencia adaptada a la temporada. Hay diferentes maneras de lograr un conjunto ganador y abrigador, aprovechando piezas clave de la estación y jugando con las proporciones.

Cómo combinar la falda larga de mezclilla en otoño-invierno 2023

Cuando se trata de la moda de otoño e invierno, el denim es una elección atemporal y confiable. Las faldas largas de mezclilla, en particular, ofrecen un lienzo versátil para crear elegantes conjuntos para el clima frío. Ya sea que seas fanática de looks casuales y bohemios o prefieras un estilo más elegante y sofisticado, una falda de mezclilla se puede vestir de diferentes maneras, y el clima no será un obstáculo.

1. Suéteres: los suéteres gruesos y chunky son muy cálidos y cómodos; acomódalo con la parte frontal fajada y deja el resto del suéter en caía natural. Gracias al color de la mezclilla, puedes usar suéteres de colores chillantes o neutros si prefieres un look más sofisticado e invernal.

2. Botas: Las botas a la rodilla o a los tobillos te mantendrán abrigada y nos dan un look muy moderno. Úsalas de tacón si vas a un evento en la noche.

3. Chaquetas: para seguir haciendo capas y mantenerte abrigada puedes usar chamarras de cuero o de mezclilla (de preferencia ligeramente oversize), para usar encima de tu suéter.

4. Accesorios: no temas en añadir bufandas largas o anchas, boinas o gorros contra el frío, así como unos elegantes guantes negros.

5. Cuello de tortuga: el cuello alto será un must para mantenerte lo suficientemente abrigada; además crea una silueta elegante sin demasiado esfuerzo y puede combinarse con diversas chaquetas o abrigos largos.

Durante esta temporada, el denim resalta mucho cuando se combina con negro. Para un look elegante, considera un cuello alto, medias y botas, todo en negro. Pero no te limites: el otoño es ideal para avalarse de los colores burgundy, morado o azul marino. Las botas con cordones tienen un toque boho, mientras el tacón cuadrado mantiene el look con un aspecto contemporáneo. Un bolso cruzado, gafas de sol extragrandes y labial color vino complementarán cualquier look otoñal. ¿Cómo combinarás tu falda larga de mezclilla este otoño-invierno 2023?