Qué lentes de sol usar si tienes cara redonda

Cuando hablamos de encontrar los lentes de sol perfectos para un rostro redondo, todo se trata de equilibrar proporciones y realzar tus rasgos naturales. La cara redonda, que típicamente presenta líneas más suaves y curvas, opta por lentes que ofrezcan contraste y estructura. Busca monturas ligeramente más anchas que la parte más ancha de tu rostro para crear una apariencia más equilibrada y alargada —las hay extragrandes hasta diseños de cat eye. Sumergámonos en el mundo de las elegantes gafas de sol hechas a medida para mujeres con un rostro redondo.

La guía de los lentes de sol para cara redonda

Saber qué tipo de gafas de sol van para cara redonda no es una tarea tan compleja como parece —eso sí, tendrás que probarte varios modelos antes de dar con the one. No es queja, sino tarea que sí nos emociona hacer.