Esta fue la escena de Frances Sternhagen en Sex and the City que la inmortalizó

El mundo se despide de Frances Sternhagen, actriz que interpretó a Bunny McDougal, la suegra de Charlotte York (Kristin Davis) y que fue pionera en los dramas y las romcoms. Franes murió a los 93 años, pero su legado en el mundo del entretenimiento permanece. Aquí te contamos más de su interesante filmografía y algunos personajes emblemáticos.



¿Quién fue Frances Sternhagen?

Frances, nacida en Washington D.C., fue una actriz para Broadway, el cine y la televisión. Su película debut fue Up the Down Staircase (1967) —ella era maestra, contaban la historia de varios estudiantes y ha sido comentada como “una película honesta sobre un aspecto de la vida tal como se vive en nuestras grandes ciudades"—.

Según Rotten Tomatoes, el resto de créditos de Sternhagen incluyen el clásico The Hospital (1971), Two People (1973) y Fedora (1978) de Billy Wilder. Llamó la atención por su interpretación como pariente de Burt Reynolds en Starting Over (1979) de Alan J. Pakula y casi roba escena en el thriller de ciencia ficción Outland (1981), aportando alivio cómico y respaldo al marshal Sean Connery. Sternhagen interpretó a una compañera de trabajo de Michael J. Fox en Bright Lights, Big City (1988), a la madre de Farrah Fawcett en See You in the Morning (1989), a la esposa de Richard Farnsworth en Misery (1990) y a la psiquiatra de John Lithgow en Raising Cain (1992).

¿Dónde salió Frances Sternhagen en Sex and the City?

El productor ejecutivo de Sex and the City, Michael Patrick King, comentó a Los Angeles Times en 2002 que una de sus escenas favoritas de toda la serie la había protagonizado Frances —a quien le llamaba ‘Franny’.

Entonces de 72, la actriz actuó como Bunny McDougal en una escena donde dejó una canasta de panqués frescos a su querido hijo Trey (Kyle MacLachlan) y a su esposa Charlotte (Kristin Davis) —para toparse con la sorpresa de que ambos estaban teniendo relaciones.

“Le da una especie de colapso mental tipo East Side cuando los encuentra”, dice Michael, “es mi escena favorita. Es el mismo episodio en el que se cuela en la habitación de Trey por la noche cuando él está resfriado y le pone Vick VapoRub en el pecho, luego Charlotte se despierta y ambos le están poniendo VapoRub en el pecho a este chico. Se trata de territorialidad, el hijo siendo el territorio. Es algo enfermizo y erótico a la vez, y Franny estaba dispuesta a hacerlo”.

El periódico le preguntó sobre su personaje conocido por ser tan preppy. “Debo decir que es divertido interpretar a estas señoras mayores y snobs. Siempre es más divertido ser odioso”, dice Sternhagen, quien interpretó a una aristócrata igualmente fría, Millicent Carter, en ER. “He conocido a mujeres así, y supongo que puedo imitarlas”. Sobre la franqueza sexual de la serie de HBO, comentó, “ciertamente es... diferente. Pero nunca duraría si no estuviera ingeniosamente escrita. Es creíble y divertida, y está muy bien interpretada”.

R.I.P. Frances Sternhagen.