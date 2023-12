The Bear, un divorcio y más sobre Jeremy Allen White, el presunto galán de Rosalía

Han circulado varias imágenes de Rosalía con Jeremy Allen White, el reconocido actor de la serie The Bear. Y aunque la Motomami y esta estrella de Hollywood no han confirmado ninguna relación, los seguidores han buscado un poco más sobre quien sería el nuevo galán de la cantante —considerando que Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación y hasta su compromiso este año—.

getty

¿Quién es Jeremy Allen White?

Jeremy es un actor estadounidense que ha obtenido reconocimiento por sus roles en diversas películas y series de televisión. Es conocido principalmente por su interpretación de Phillip “Lip” Gallagher en la serie de comedia y drama de Showtime, Shameless, que se emitió desde 2011 hasta 2021. Por su actuación en Shameless, White recibió elogios de la crítica y obtuvo nominaciones para varios premios, incluyendo un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores y un premio Critics’ Choice.

Entre los otros créditos destacados de White se encuentran las películas After Everything (2018) y Bad Times at the El Royale (2018), así como la serie de comedia y drama de Hulu, The Bear (2022), donde interpreta al chef Carmen “Carmy” Berzatto. Su actuación en The Bear ha sido elogiada por su autenticidad y profundidad emocional, y ha recibido nominaciones para varios premios, incluyendo un Premio Emmy.

¿Jeremy Allen White tiene hijos?

Antes de cualquier rumor con Rosalía, Jeremy estuvo casado con la actriz Addison Timlin de 2019 a 2023 y juntos tuvieron dos hijas —nacidas en 2018 y 2020. Jeremy y Addison se conocían desde hace años y estuvieron juntos desde el inicio de sus respectivas carreras actorales.

Aunque la noticia de los papeles del divorcio se dieron a conocer en marzo de este año, Addison compartió un post en mayo confirmando que habían pasado ‘9 meses desde que estaba sola cuidando a sus hijas’ —"[hacer co-parenting sola me ha dado más fuerza, más empatía y más lágrimas que cualquier otra cosa en mi vida. Así que gracias a todos los que me han ayudado en estos últimos 9 meses”.