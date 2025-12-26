Suscríbete
Wellness

¿Debería empezar a comer más fibra?

La fibra cumple un papel clave en la digestión, la saciedad y el equilibrio interno. Aprende a incorporarla para mejorar la forma en que tu cuerpo procesa los alimentos

Diciembre 26, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Debería empezar a comer más fibra?

Pexels

La duda suele aparecer cuando el cuerpo empieza a sentirse distinto: digestiones pesadas, sensación constante de inflamación, cansancio después de comer o una relación cada vez más tensa con la comida. En ese contexto, la fibra entra en escena no como una tendencia, sino como una pieza básica que muchas veces ha quedado fuera de la rutina diaria.

La fibra es un componente natural de los alimentos de origen vegetal y, aunque el cuerpo no la digiere, cumple funciones clave para su equilibrio. No actúa de forma inmediata ni espectacular, pero su efecto se nota con el tiempo ya que regula el tránsito intestinal, ayuda a mantener niveles estables de energía y contribuye a una sensación de saciedad más duradera.

Uno de los malentendidos más frecuentes es asociarla únicamente con problemas digestivos severos. En realidad, la fibra también influye en cómo el cuerpo procesa los alimentos, en la relación con el apetito y en la forma en que se absorben ciertos nutrientes. Cuando falta, el organismo suele adaptarse, pero no necesariamente de la mejor manera.

Empezar a consumir más fibra no implica cambiar radicalmente la alimentación. Tampoco exige eliminar grupos de alimentos ni seguir reglas estrictas. Lo importante es la progresión. Aumentar la fibra de golpe puede provocar molestias, por lo que lo ideal es incorporarla poco a poco y observar cómo responde el cuerpo.

Alimentos con fibra.jpg

Las manzanas son una fuente exquisita de fibra

Pexels

Las fuentes más comunes están en frutas, verduras, leguminosas, semillas y cereales integrales. No es necesario consumirlos todos al mismo tiempo ni en grandes cantidades. Pequeños ajustes —como sumar una porción vegetal extra al día o elegir versiones menos refinadas de ciertos alimentos— pueden marcar una diferencia real.

Otro aspecto clave es la hidratación. La fibra necesita agua para cumplir su función correctamente. Sin una ingesta adecuada de líquidos, su efecto puede volverse contraproducente. Comer más fibra y beber suficiente agua son procesos que van de la mano.

La pregunta, en muchos casos, no es si deberías empezar a comer fibra, sino si actualmente estás consumiendo la suficiente. En estilos de vida donde predominan los alimentos ultraprocesados, la respuesta suele ser negativa. Reincorporarla no es una corrección extrema, sino una forma de devolverle al cuerpo una herramienta básica que reconoce y utiliza bien.

pexels-foodie-factor-162291-566564.jpg

Los frutos rojos también son grandes fuentes de fibra

Pexels

Incluir fibra en la alimentación diaria no busca perfección ni control. Se trata de apoyar funciones esenciales que sostienen el bienestar a largo plazo. Cuando está presente de forma constante, la relación con la comida tiende a volverse más estable, más clara y menos reactiva.

Eurídice Aiymet Garavito García
