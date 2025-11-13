Suscríbete
Moda

TOUS celebra 40 años de su icónico Oso con una fiesta en Barcelona

El oso TOUS sigue siendo un símbolo que desafía el tiempo.

November 12, 2025
tous-celebra-40-anos-de-su-iconico-oso-con-una-fiesta-en-barcelona.png

En 1985, TOUS dio vida a un ícono que nació de la intuición creativa de Rosa Oriol, quien, durante un viaje a Milán, se inspiró en un osito de peluche visto en el escaparate de una juguetería. Hoy, 40 años después, el emblemático Oso de Tous celebra a lo grande su aniversario, rodeado de rostros conocidos y grandes amigos de la marca.

tous-celebra-40-anos-de-su-iconico-oso-con-una-fiesta-en-barcelona-1.jpg

El Museu d’Art Contemporari de Barcelona fue el epicentro de un viaje sensorial en la que todos los asistentes pudieron disfrutar de una maravillosa performance de cuatro actos creada por la artista gallega Marta Pazos. La voz en off de la propia dramaturga guió a los invitados a través de las cuatro experiencias creadas para la ocasión.

tous-celebra-40-anos-de-su-iconico-oso-con-una-fiesta-en-barcelona-2.jpg

Luego, un cóctel de bienvenida, bañado en el fucsia característico de la marca, dio paso a una cena dorada presidida por una gran pepita de oro que simboliza el origen de El Oso.

tous-celebra-40-anos-de-su-iconico-oso-con-una-fiesta-en-barcelona-3.jpg
tous-celebra-40-anos-de-su-iconico-oso-con-una-fiesta-en-barcelona-4.jpg

Para la cena, el menú estuvo inspirado en el arte del dim sum, y fue preparado por el chef Meilan Kao, miembro de una familia que revolucionó la cocina asiática en Barcelona. Después de soplar las velas, el evento se convirtió en una gran fiesta con más de 300 asistentes, quienes brindaron por la diversidad, la autenticidad y la creatividad reflejo de la propia firma.

tous-celebra-40-anos-de-su-iconico-oso-con-fiesta-en-barcelona.jpg

Como no podía ser de otra manera, no faltaron los protagonistas de la última campaña, Celebrate Joy. Everyone’s Invited, entre ellos Amaia, Ángela Molina, Cecilia Suárez, Macarena Achaga, Esmeralda Pimentel, Zuria Vega, Rossy de Palma, Agustín Della Corte, por mencionar a algunos.

tous-celebra-40-anos-de-su-iconico-oso-con-una-fiesta-en-barcelona-Macarena-Achaga.jpg
tous-celebra-40-anos-de-su-iconico-oso-con-una-fiesta-en-barcelona-cecilia-suarez.jpg

Sin duda, fue una noche que honró cuatro décadas de historia, creatividad, autoexpresión y audacia, reafirmando el papel del Oso de TOUS como un símbolo universal de expresión artística y legado.

tous-celebra-40-anos-de-su-iconico-oso-con-una-fiesta-en-barcelona-5.jpg
tous-celebra-40-anos-de-su-iconico-oso-con-una-fiesta-en-barcelona-6.jpg
