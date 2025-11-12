Maxiabrigos, la prenda infalible de este otoño-invierno 2025, según las pasarelas

El regreso de la silueta envolvente

El otoño-invierno 2025 trajo consigo una declaración clara desde Nueva York hasta París: el abrigo se lleva a lo grande. Las pasarelas confirmaron lo que ya se intuía en el street style —el maxiabrigo es la pieza clave de la temporada—, reinterpretado con estructuras arquitectónicas, hombros amplios y tejidos que evocan poder y protección.

Más allá de su función práctica, el maxiabrigo se convierte este año en un gesto de presencia. Grandes firmas lo presentaron en pasarela como una segunda piel, capaz de transformar el ritmo del movimiento y la forma en que se habita el invierno. No es solo una prenda, es una actitud.

Proporciones que redefinen la elegancia

Las versiones más destacadas de los maxiabrigos para 2025 apuestan por el volumen estructurado, sin perder sofisticación. Los cortes rectos tipo batín conviven con siluetas tipo capa y modelos cruzados en lana, cachemira o cuero pulido. En la pasarela de Balenciaga, los hombros exagerados y las líneas afiladas evocaron un dramatismo casi cinematográfico, mientras que Prada mostró modelos más fluidos que caen con peso y elegancia.

El largo es determinante ya que roza el tobillo o incluso lo sobrepasa y el cinturón —ya sea de cuero rígido o de la misma tela— define la figura sin restar libertad de movimiento.

Para los maxiabrigos largo es determinante ya que roza el tobillo o incluso lo sobrepasa y el cinturón Pinterest

Colores y texturas: lujo silencioso

El color dominante de la temporada es el camel profundo, seguido de los grises antracita, azules petróleo y negros satinados. También se observan toques de rojo borgoña y verde musgo, pensados para romper la monotonía invernal sin perder sobriedad.

En cuanto a materiales, la lana virgen y el cashmere siguen siendo los reyes, aunque el auge del cuero reciclado y las mezclas con seda aportan un aire contemporáneo y consciente. El minimalismo visual se impone con botones ocultos, bolsillos invisibles y costuras casi imperceptibles.

Los maxiabrigos de diferentes colores y texturas son tendencia esta temporada Pinterest

Cómo llevarlo (según las editoras de moda)

El maxiabrigo se impone como pieza única, capaz de elevar un look sin esfuerzo. Llévalo sobre un conjunto monocromático, con botas de tacón fino o mocasines masculinos. Para un aire más urbano, las insiders lo combinan con pantalones anchos y bufandas de gran tamaño en tonos contrastantes.