Suscríbete
Moda

Maxiabrigos, la prenda infalible de este otoño-invierno 2025, según las pasarelas

Los maxiabrigos dominaron las pasarelas y se consolidan como el nuevo símbolo de elegancia invernal y así se llevan esta temporada según las grandes casas de moda

November 12, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Munich - November, 2025

Maxiabrigos, la prenda infalible de este otoño-invierno 2025, según las pasarelas

Getty Images

El regreso de la silueta envolvente

El otoño-invierno 2025 trajo consigo una declaración clara desde Nueva York hasta París: el abrigo se lleva a lo grande. Las pasarelas confirmaron lo que ya se intuía en el street style —el maxiabrigo es la pieza clave de la temporada—, reinterpretado con estructuras arquitectónicas, hombros amplios y tejidos que evocan poder y protección.
Más allá de su función práctica, el maxiabrigo se convierte este año en un gesto de presencia. Grandes firmas lo presentaron en pasarela como una segunda piel, capaz de transformar el ritmo del movimiento y la forma en que se habita el invierno. No es solo una prenda, es una actitud.

También te interesa...
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Nine
Moda
Flores de invierno: el estampado tapiz se impone como la gran tendencia de este otoño-invierno 2025
November 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía para llevar el suéter de rombos con elegancia esta temporada.jpg
Moda
Guía para llevar el suéter de rombos con elegancia esta temporada
November 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Proporciones que redefinen la elegancia

Las versiones más destacadas de los maxiabrigos para 2025 apuestan por el volumen estructurado, sin perder sofisticación. Los cortes rectos tipo batín conviven con siluetas tipo capa y modelos cruzados en lana, cachemira o cuero pulido. En la pasarela de Balenciaga, los hombros exagerados y las líneas afiladas evocaron un dramatismo casi cinematográfico, mientras que Prada mostró modelos más fluidos que caen con peso y elegancia.
El largo es determinante ya que roza el tobillo o incluso lo sobrepasa y el cinturón —ya sea de cuero rígido o de la misma tela— define la figura sin restar libertad de movimiento.

Maxiabrigos (1).jpg

Para los maxiabrigos largo es determinante ya que roza el tobillo o incluso lo sobrepasa y el cinturón

Pinterest

Colores y texturas: lujo silencioso

El color dominante de la temporada es el camel profundo, seguido de los grises antracita, azules petróleo y negros satinados. También se observan toques de rojo borgoña y verde musgo, pensados para romper la monotonía invernal sin perder sobriedad.
En cuanto a materiales, la lana virgen y el cashmere siguen siendo los reyes, aunque el auge del cuero reciclado y las mezclas con seda aportan un aire contemporáneo y consciente. El minimalismo visual se impone con botones ocultos, bolsillos invisibles y costuras casi imperceptibles.

Maxiabrigo borgoña (1).jpg

Los maxiabrigos de diferentes colores y texturas son tendencia esta temporada

Pinterest

Cómo llevarlo (según las editoras de moda)

El maxiabrigo se impone como pieza única, capaz de elevar un look sin esfuerzo. Llévalo sobre un conjunto monocromático, con botas de tacón fino o mocasines masculinos. Para un aire más urbano, las insiders lo combinan con pantalones anchos y bufandas de gran tamaño en tonos contrastantes.

abrigos abrigos de moda Tendencias 2025 otoño invierno
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Guía definitiva para elegir correctamente tu ropa interior.jpg
Moda
Guía definitiva para elegir correctamente tu ropa interior
November 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
jackie kennedy cabello
Moda
La gabardina de Jackie Kennedy es tendencia otra vez
November 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dilara Findikoglu, la diseñadora que adora Rosalía.jpg
Moda
Dilara Findikoglu, la diseñadora que adora Rosalía
November 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - October 2025
Moda
Los 5 tipos de abrigos más cool del invierno
November 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Después de 14 años al frente, Olivier Rousteing pone fin a su era en Balmain —y este es el motivo.jpg
Moda
Después de 14 años al frente, Olivier Rousteing pone fin a su era en Balmain —y este es el motivo
Tras 14 años al frente de Balmain, Olivier Rousteing se despide de la maison francesa y pone fin a una de las etapas más influyentes de la moda contemporánea
November 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - September 2025 New York Fashion Week
Moda
Falda de cuero midi, la prenda que este otoño está más de moda que nunca
La falda de cuero midi se impone esta temporada como el nuevo esencial del armario por ser versátil, poderosa y atemporal
November 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Eiza González trae de vuelta las mangas abullonadas, el gesto más elegante para las fiestas decembrinas.jpg
Moda
Eiza González trae de vuelta las mangas abullonadas, el gesto más elegante para las fiestas decembrinas
La actriz mexicana deslumbró con un vestido rojo de mangas abullonadas que equilibra fuerza y romanticismo en un look que reinterpreta el glam clásico
November 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
made-in-mexico-la-nueva-voz-de-la-moda-que-conquista-el-mundo.png
Moda
Made in México: la nueva voz de la moda que conquista el mundo
November 05, 2025
 · 
Harper’s Bazaar