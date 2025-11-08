Suscríbete
Celebridades

La maldición de Vera Wang, el mito detrás de los vestidos de novia más icónicos del mundo

El mito de la maldición de Vera Wang ha convertido sus vestidos de novia en un símbolo intrigante donde el lujo, la belleza y una extraña coincidencia se conjugan

November 08, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Wedding of Mariah Carey and Tommy Mottola

La maldición de Vera Wang, el mito detrás de los vestidos de novia más icónicos del mundo

Getty Images

Durante tres décadas, decir Vera Wang fue sinónimo de boda perfecta. Desde Hollywood hasta la realeza europea, su nombre evocaba delicadeza, lujo y romanticismo. Sin embargo, en los últimos años, un fenómeno viral ha puesto en jaque ese mito: lo que muchos llaman la maldición de Vera Wang, una coincidencia inquietante entre mujeres que vistieron sus diseños nupciales y matrimonios que no sobrevivieron al paso del tiempo.
Aunque el término tiene un aire de superstición, lo cierto es que revela algo más profundo, cómo la moda, el amor y las expectativas culturales se entrelazan hasta el punto de moldear nuestra percepción de lo que significa casarse.

También te interesa...
Ahora podrás tener un pastel de bodas diseñado por Vera Wang
Moda
Ahora podrás tener un pastel de bodas diseñado por Vera Wang
August 22, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
victoria beckham vera wang novia
Celebridades
La desconocida historia del vestido de novia Vera Wang que usó Victoria Beckham
October 14, 2023
 · 
Regina Barberena

Un vestido que marcó una era

Desde que abrió su primer atelier en Nueva York en 1990, Vera Wang redefinió la estética bridal. Transformó los vestidos de novia en piezas de alta costura, alejándolos del exceso y acercándolos a la sofisticación contemporánea. Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez, Mariah Carey, Victoria Beckham, Ariana Grande, Kim Kardashian y muchas otras celebridades han llevado su firma, pero la coincidencia que internet convirtió en mito es curiosa: muchas de esas bodas terminaron en separación. El vestido de Vera Wang, con su aura de perfección, parecía augurar una felicidad que no siempre se cumplía. Así nació la idea de una maldición, tan viral como poética.

Entre mito y metáfora

Más allá de la anécdota, la llamada maldición de Vera Wang puede leerse como una metáfora contemporánea, el vestido de Vera Wang encarna la búsqueda de una perfección que la vida real rara vez sostiene. Representa un ideal romántico que, una vez vivido, se desmorona frente a la complejidad de las relaciones humanas.
La fascinación por esta historia también dice mucho del poder simbólico de la moda. Un vestido no solo cubre el cuerpo, también cuenta una historia sobre quién queremos ser y cómo queremos ser amadas. En el caso de Vera Wang, ese relato se asocia a mujeres fuertes, visibles y complejas, cuyas vidas sentimentales no se reducen al momento de decir sí, acepto.

Un legado intacto

Pese al mito, el legado de Vera Wang sigue intacto. Sus vestidos continúan siendo obras maestras de construcción, fluidez y emoción. Tal vez la maldición de Vera Wang no hable de fracaso, sino de evolución: del fin de un amor que no anula la belleza del inicio.
Porque, al final, un vestido no garantiza la eternidad; solo inmortaliza el instante. Y en eso —precisamente— reside su magia.

vera wang vestidos novia moda boda moda novias
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Ellos son los afortunados esposos de Marilyn Monroe
Celebridades
Madrid rinde tributo a Marilyn Monroe con una exposición que explora su dualidad entre mujer y mito
November 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Investitures 2025: Sir David Beckham Among Recipients
Celebridades
La corona británica nombra a David Beckham caballero por su impacto en el deporte y la filantropía
November 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_575191073_18124842106714497_1110202447239843392_n.jpg
Celebridades
Jennifer Aniston presenta oficialmente a su nueva pareja
November 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Los Angeles - October 31, 2025
Celebridades
Las celebridades que llevaron los mejores disfraces de Halloween 2025
November 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Heidi Klum's 24th Annual Halloween Party
Celebridades
Heidi Klum reafirma su reinado en Halloween con una Medusa que petrifica el estilo
Después de más de dos décadas reinventando la noche más creativa del año, Heidi Klum vuelve a coronarse como la Reina de Halloween con un disfraz que fusiona arte, mitología y performance
November 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_572489109_18372833560158529_5062376008388929714_n.jpg
Celebridades
El poderoso disfraz de Halloween 2025 de Julia Fox que rinde homenaje a Jackie Kennedy
Para Halloween 2025, Julia Fox reinterpretó el icónico traje rosa que Jackie Kennedy llevó el día que asesinaron a su esposo
October 31, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_572518720_18539118805061092_4993430939069283256_n.jpg
Celebridades
Así fue la historia de amor entre Dove Cameron y Damiano David antes de su compromiso
La actriz y el vocalista de Måneskin sellan su relación con un compromiso que confirma una conexión construida desde la complicidad, el respeto y la admiración mutua
October 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cher.png
Celebridades
Cher deslumbra con un total look negro lleno de texturas que la reafirma como ícono de estilo
La cantante apostó por un conjunto negro con transparencias, texturas y destellos metálicos que reafirman la vigencia del total look como símbolo de fuerza, estilo y presencia escénica
October 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García