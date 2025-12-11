Suscríbete
Belleza

Linda Evangelista confirma el poder del castaño en 2026

El castaño frío que luce Linda Evangelista en Palm Springs destaca por su elegancia contenida y se perfila como uno de los tonos más refinados del próximo año

Diciembre 11, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Linda Evangelista confirma el poder del castaño en 2026.jpg

Linda Evangelista confirma el poder del castaño en 2026

Instagram

En un invierno luminoso de Palm Springs, acompañada por Donna Karan, Linda Evangelista lució un castaño frío impecable. Un tono sobrio, preciso y profundamente elegante que anticipa una de las apuestas capilares más fuertes para 2026.

La imagen es sencilla e íntima, con luz suave filtrada entre palmeras, siluetas relajadas en tejidos que respiran comodidad, y Linda Evangelista —serena, luminosa— con un gesto que recupera la cercanía de los retratos clásicos. En ese marco natural, el castaño frío encuentra su mejor argumento. Es un color que aporta definición sin dureza, profundidad sin sombras excesivas, y un brillo sofisticado.

También te interesa...
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven
Belleza
Baby Bangs, la forma elegante de llevar el flequillo ultracorto esta temporada
Diciembre 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - November 2025
Belleza
Los colores de pelo que ya no serán tendencia en 2026
Diciembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Este tono favorece especialmente porque equilibra tres elementos que serán clave el próximo año: neutralidad, precisión y naturalidad intencional. A diferencia del castaño cálido o de las mechas doradas que dominan el final de 2025, el castaño frío apuesta por matices suaves, ligeramente ahumados, con un reflejo que envuelve el rostro con una luminosidad discreta. Su sutileza se vuelve magnética cuando la lleva alguien que conoce el peso exacto de la elegancia.

En Linda Evangelista, el color adquiere un carácter casi arquitectónico. El corte —mínimo, con movimiento controlado— permite que los matices se perciban de forma gradual. Con un suéter de punto y gesto contemplativo, el castaño se funde con el paisaje y crea una armonía cálida pese a su base fría.

También lo llevó con camisa blanca y luz directa gracias a la cual el tono revela su profundidad real. Se trata de un marrón depurado con ligeros reflejos ceniza que recuerdan al mushroom brown.

Este tipo de castaño dialoga bien con pieles claras y medias porque suaviza el contraste sin restar presencia. También funciona en pieles profundas cuando se ajusta hacia subtonos fríos más intensos. Es sumamente versátil, se adapta a cortes bob, long pixie, melenas medias y ondas suaves sin perder dimensión.

Con esta aparición, Linda Evangelista nos invita a reconsiderar el brillo discreto, la profundidad bien medida y la elegancia que definirá a 2026.

Linda Evangelista pelo
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - Berlin - October, 2025
Belleza
Uñas Cloud Dancer: la manicura blanca que aporta brillo a tus manos
Diciembre 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
28th Annual Critics Choice Awards - Arrivals
Belleza
La manicura que simboliza cierre, renovación y un guiño a la abundancia para despedir al 2025
Diciembre 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Exfoliar o no la piel durante el invierno.jpg
Belleza
¿Exfoliar o no la piel durante el invierno?
Diciembre 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Chanel Hosts 18th Annual Tribeca Artists Dinner
Belleza
El tiempo que tus uñas necesitan para recuperarse del manicure continuo
Diciembre 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Por qué deberíamos dejar de usar la palabra antienvejecimiento cuando hablamos de belleza femenina.jpg
Belleza
¿Por qué deberíamos dejar de usar la palabra antienvejecimiento cuando hablamos de belleza femenina?
Pelear contra el paso natural del tiempo es una lucha perdida que somete a millones de mujeres a procesos estéticos con la obsesión de mantenerse siempre jóvenes y radiantes
Diciembre 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El recogido dorado de Anya Taylor-Joy en Marrakech que estiliza el cuello, ideal para diciembre.jpg
Belleza
El recogido dorado de Anya Taylor-Joy en Marrakech que estiliza el cuello, ideal para diciembre
Anya Taylor-Joy llevó un recogido alto al Festival de Cine de Marrakech 2025; te contamos por qué es perfecto para elevar tus looks en las fiestas decembrinas
Noviembre 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Louis Vuitton: Photocall - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026
Belleza
Tendencias de maquillaje que realmente favorecen a mujeres latinas en 2026
Tonos, texturas y técnicas que resaltan la estructura, el color de piel y los matices únicos de las mujeres latinas en las tendencias de makeup 2026
Noviembre 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Calendario lunar para un cambio de look en diciembre.jpg
Belleza
Calendario lunar para un cambio de look en diciembre 2025
Estas son las fechas clave de diciembre para cortar, teñir o retocar el cabello siguiendo el ritmo lunar y buscando resultados más armónicos durante el cierre del año
Noviembre 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García