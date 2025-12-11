Linda Evangelista confirma el poder del castaño en 2026

En un invierno luminoso de Palm Springs, acompañada por Donna Karan, Linda Evangelista lució un castaño frío impecable. Un tono sobrio, preciso y profundamente elegante que anticipa una de las apuestas capilares más fuertes para 2026.

La imagen es sencilla e íntima, con luz suave filtrada entre palmeras, siluetas relajadas en tejidos que respiran comodidad, y Linda Evangelista —serena, luminosa— con un gesto que recupera la cercanía de los retratos clásicos. En ese marco natural, el castaño frío encuentra su mejor argumento. Es un color que aporta definición sin dureza, profundidad sin sombras excesivas, y un brillo sofisticado.

Este tono favorece especialmente porque equilibra tres elementos que serán clave el próximo año: neutralidad, precisión y naturalidad intencional. A diferencia del castaño cálido o de las mechas doradas que dominan el final de 2025, el castaño frío apuesta por matices suaves, ligeramente ahumados, con un reflejo que envuelve el rostro con una luminosidad discreta. Su sutileza se vuelve magnética cuando la lleva alguien que conoce el peso exacto de la elegancia.

En Linda Evangelista, el color adquiere un carácter casi arquitectónico. El corte —mínimo, con movimiento controlado— permite que los matices se perciban de forma gradual. Con un suéter de punto y gesto contemplativo, el castaño se funde con el paisaje y crea una armonía cálida pese a su base fría.

También lo llevó con camisa blanca y luz directa gracias a la cual el tono revela su profundidad real. Se trata de un marrón depurado con ligeros reflejos ceniza que recuerdan al mushroom brown.

Este tipo de castaño dialoga bien con pieles claras y medias porque suaviza el contraste sin restar presencia. También funciona en pieles profundas cuando se ajusta hacia subtonos fríos más intensos. Es sumamente versátil, se adapta a cortes bob, long pixie, melenas medias y ondas suaves sin perder dimensión.

Con esta aparición, Linda Evangelista nos invita a reconsiderar el brillo discreto, la profundidad bien medida y la elegancia que definirá a 2026.