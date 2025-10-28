Suscríbete
Moda

La parka deportiva que triunfaba en los años 90 es el abrigo favorito del otoño 2025

La nostalgia noventera vuelve a marcar tendencia, esta vez se trata de la parka deportiva reinterpretada con materiales de lujo y una silueta que equilibra comodidad y elegancia

October 28, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - November 2022

La parka deportiva que triunfaba en los años 90 es el abrigo favorito del otoño 2025

Edward Berthelot/Getty Images

De esas prendas que parecen dormidas en el recuerdo colectivo hasta que la moda decide rescatarlas con una nueva mirada, así es la parka deportiva, símbolo indiscutible de los años 90, que ha vuelto a ocupar un lugar privilegiado en el guardarropa de este otoño 2025. Lo que antes era sinónimo de practicidad urbana ahora se transforma en una pieza clave del estilo contemporáneo, reinterpretada por las grandes casas de moda con una sofisticación inesperada.

Lejos de la versión original que acompañaba a los looks de universitarios o exploradores urbanos, la parka actual se viste de materiales nobles como algodón encerado, satén técnico, nailon reciclado o cuero con acabados brillantes. Los diseñadores la han elevado a una categoría nueva —entre el abrigo utilitario y el statement de lujo—, conservando su espíritu deportivo, pero adaptándola a las exigencias de la modernidad.

También te interesa...
Uñas de bruja 4.jpg
Belleza
Uñas de bruja, la tendencia más artística y poderosa de Halloween 2025
October 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-prolificpeople-30669340.jpg
Perfumes
Las familias olfativas que dominarán el otoño 2025
October 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Del campus a la pasarela

Durante las semanas de la moda, algunas firmas mostraron distintas interpretaciones de esta silueta. En algunos casos, se mantuvo el corte oversize y la capucha estructurada; en otros, se añadió un cinturón o cierres metálicos que acentúan la figura. La clave de su exitoso retorno está en cómo la funcionalidad se convierte en un gesto de estilo para la temporada otoñal, la parka deportiva deja de ser un recurso práctico para convertirse en una declaración de intención estética.

Las versiones monocromáticas en beige, verde oliva y gris plomo son las favoritas de la temporada, aunque el regreso del color en tonos vino, azul petróleo o mostaza también se asoma como una opción audaz. El truco está en combinarla con prendas más ligeras como una falda midi de seda, un suéter fino o unos pantalones de pinzas que equilibren la silueta.

06f8955d24f31b9fb32c9e8769047363.jpg

En algunos casos la parka deportiva mantuvo el corte oversize y la capucha estructurada

Pinterest

El nuevo lenguaje del confort

La tendencia responde a un cambio más profundo en nuestros clósets, el deseo de vestir bien sin renunciar a la comodidad. Y es que, seamos honestas, actualmente el lujo se define por la facilidad con la que una prenda se adapta al ritmo diario y es por eso que la parka deportiva se convierte en el abrigo ideal del otoño 2025. Su estructura ligera, sus múltiples bolsillos y su resistencia al viento la hacen perfecta para los días de transición al invierno.

Una prenda que trasciende modas

Más que una tendencia pasajera, el regreso de la parka deportiva noventera confirma la evolución de la moda hacia la atemporalidad consciente. Las nuevas generaciones no buscan solo estilo, sino durabilidad, historia y funcionalidad. Por eso, este otoño 2025, la parka deportiva deja de ser una pieza del pasado para convertirse en el emblema de una nueva era.

1100a4d521d1252923f668c5470b62d7.jpg

La parka deportiva es una prenda que trasciende en el tiempo

Pinterest

El abrigo que alguna vez se asoció con la juventud rebelde de los 90 hoy vuelve refinado, técnico y listo para acompañar los días fríos con elegancia y propósito. Porque, al final, pocas prendas logran unir la nostalgia y la modernidad con tanta naturalidad como esta.

Parka otoño Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
F1 Grand Prix of Mexico
Moda
Las mejores tendencias que vimos en la F1 México 2025
October 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
King Charles III And Queen Camilla State Visit To The Holy See - Day Two
Moda
El significado del atuendo de la reina Camila durante su audiencia con el Papa Leo XIV
October 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 4 - Milan Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2023/2024
Moda
El abrigo clásico que trasciende estaciones y nunca pasa de moda
October 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_514869231_18521606062000169_360122186168971123_n.jpg
Moda
Qué ponerte para el gym según tu rutina, las prendas que favorecen cada tipo de entrenamiento
October 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_482804044_18510605791049800_2368389184933984418_n.jpg
Moda
La pantera de Cartier, el símbolo de independencia que cambió para siempre la joyería
Desde 1914, la pantera encarna el espíritu libre y audaz de Cartier, una figura que unió arte, feminidad y poder para transformar el lujo en una expresión de identidad
October 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dover Street Market Open House To Celebrate Photo London 2025
Moda
Grace Wales Bonner lo decretó hace seis años y hoy entra en la piel de Hermès
La diseñadora británica anunció en 2019 su anhelo de dirigir una casa con herencia; ahora, a los 35 años, toma las riendas de Hermès Menswear
October 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_241234883_196437069091031_936902133059949090_n.jpg
Moda
Dakota Johnson, la nueva voz de Valentino bajo la mirada de Alessandro Michele
Dakota Johnson se convierte en embajadora global de Valentino, cerrando así un círculo creativo junto a Alessandro Michele que comenzó en Gucci
October 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bailarinas de punta afilada el zapato plano que estiliza igual que unos tacones (1).png
Moda
Bailarinas de punta afilada, el zapato plano que estiliza igual que unos tacones
Las bailarinas con punta tipo stiletto redefinen la elegancia cotidiana, son femeninas, cómodas y tienen el poder de alargar la silueta sin renunciar al confort
October 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García