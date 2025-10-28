La parka deportiva que triunfaba en los años 90 es el abrigo favorito del otoño 2025

De esas prendas que parecen dormidas en el recuerdo colectivo hasta que la moda decide rescatarlas con una nueva mirada, así es la parka deportiva, símbolo indiscutible de los años 90, que ha vuelto a ocupar un lugar privilegiado en el guardarropa de este otoño 2025. Lo que antes era sinónimo de practicidad urbana ahora se transforma en una pieza clave del estilo contemporáneo, reinterpretada por las grandes casas de moda con una sofisticación inesperada.

Lejos de la versión original que acompañaba a los looks de universitarios o exploradores urbanos, la parka actual se viste de materiales nobles como algodón encerado, satén técnico, nailon reciclado o cuero con acabados brillantes. Los diseñadores la han elevado a una categoría nueva —entre el abrigo utilitario y el statement de lujo—, conservando su espíritu deportivo, pero adaptándola a las exigencias de la modernidad.

Del campus a la pasarela

Durante las semanas de la moda, algunas firmas mostraron distintas interpretaciones de esta silueta. En algunos casos, se mantuvo el corte oversize y la capucha estructurada; en otros, se añadió un cinturón o cierres metálicos que acentúan la figura. La clave de su exitoso retorno está en cómo la funcionalidad se convierte en un gesto de estilo para la temporada otoñal, la parka deportiva deja de ser un recurso práctico para convertirse en una declaración de intención estética.

Las versiones monocromáticas en beige, verde oliva y gris plomo son las favoritas de la temporada, aunque el regreso del color en tonos vino, azul petróleo o mostaza también se asoma como una opción audaz. El truco está en combinarla con prendas más ligeras como una falda midi de seda, un suéter fino o unos pantalones de pinzas que equilibren la silueta.

En algunos casos la parka deportiva mantuvo el corte oversize y la capucha estructurada Pinterest

El nuevo lenguaje del confort

La tendencia responde a un cambio más profundo en nuestros clósets, el deseo de vestir bien sin renunciar a la comodidad. Y es que, seamos honestas, actualmente el lujo se define por la facilidad con la que una prenda se adapta al ritmo diario y es por eso que la parka deportiva se convierte en el abrigo ideal del otoño 2025. Su estructura ligera, sus múltiples bolsillos y su resistencia al viento la hacen perfecta para los días de transición al invierno.

Una prenda que trasciende modas

Más que una tendencia pasajera, el regreso de la parka deportiva noventera confirma la evolución de la moda hacia la atemporalidad consciente. Las nuevas generaciones no buscan solo estilo, sino durabilidad, historia y funcionalidad. Por eso, este otoño 2025, la parka deportiva deja de ser una pieza del pasado para convertirse en el emblema de una nueva era.

La parka deportiva es una prenda que trasciende en el tiempo Pinterest

El abrigo que alguna vez se asoció con la juventud rebelde de los 90 hoy vuelve refinado, técnico y listo para acompañar los días fríos con elegancia y propósito. Porque, al final, pocas prendas logran unir la nostalgia y la modernidad con tanta naturalidad como esta.