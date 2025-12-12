Suscríbete
Moda

¿Quién es Jung Kook, el nuevo embajador beauty de Chanel?

Jung Kook, figura clave de BTS, aporta sensibilidad visual y una presencia única en su nuevo rol para Chanel Beauty

Diciembre 12, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jung Kook es el nuevo embajador beauty de Chanel.jpg

Jung Kook es el nuevo embajador beauty de Chanel

Instagram

Jung Kook debutó en 2013 como la voz principal de BTS, el grupo que llevó el pop surcoreano a una escala histórica. Desde entonces, su presencia en el escenario, su control técnico al cantar y su evolución como intérprete lo convirtieron en un nombre central de la música global. Su trabajo en solitario reforzó esa posición con lanzamientos que ocuparon los primeros lugares de charts internacionales.

También te interesa...
Bad Bunny In Concert - Brooklyn, NY
Agenda
Tres looks perfectos para los conciertos de Bad Bunny en CDMX
Diciembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Visita y disfruta el Museo del Perfume en la CDMX.jpg
Perfumes
Visita y disfruta el Museo del Perfume en la CDMX
Agosto 15, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Más allá de la música, Jung Kook construyó una estética reconocible con piel impecable, grooming discreto, cortes limpios y una imagen que combina sobriedad con precisión. Chanel encuentra en él justo eso: un embajador cuya apariencia comunica claridad, cuidado y un estilo que no depende del exceso para llamar la atención.

Su incorporación también refleja la dirección actual del lujo. Las casas buscan voceros que generen impacto real, con audiencias capaces de mover tendencias en belleza, moda y lifestyle. Jung Kook es exactamente ese perfil: un artista seguido por millones, con credibilidad estética y una presencia global que ya influye en cómo los consumidores entienden la belleza masculina.

Dentro de Chanel Beauty, Jung Kook participará en campañas internacionales de fragancias, skincare y maquillaje. Su imagen encaja con la visión de la maison gracias a su elegancia, su frescura y su interpretación moderna del autocuidado.

El nombramiento funciona porque es sencillo: él representa el tipo de belleza contemporánea que Chanel quiere proyectar. Una belleza precisa, pulida y consciente de su propio lenguaje visual. Nada más y nada menos.

Chanel embajadores
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
maca-garcia-ilumina-la-nueva-era-de-pandora-talisman-en-la-portada-de-harpers-bazaar.png
Moda
Maca García ilumina la nueva era de Pandora Talisman en la portada de Harper’s Bazaar
Diciembre 11, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style"
Moda
Met Gala 2026: Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams lideran la próxima gala
Diciembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cómo llevar botas vaqueras en Navidad al estilo Bella Hadid.jpg
Moda
Cómo llevar botas vaqueras en Navidad al estilo Bella Hadid
Diciembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2021
Moda
La transformación de los ugly sweaters, entre nostalgia y lujo discreto
Diciembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Nadia Ferreira conquista NYC con el abrigo de pelo más glam del invierno 2025.jpg
Moda
Nadia Ferreira conquista NYC con el abrigo de pelo más glam del invierno 2025
Un paseo por Nueva York bastó para que Nadia Ferreira mostrara cómo un abrigo de pelo puede transformar por completo la energía invernal con un gesto sofisticado y actual
Diciembre 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2024/2025 - Day Nine
Moda
5 prendas que parecen de alta costura y puedes comprar para Navidad
Prendas accesibles con presencia, textura y gesto couture que transforman cualquier look navideño en algo memorable
Diciembre 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jacqueline & John F. Kennedy
Moda
El regreso del pillbox: el sombrero favorito de Jackie Kennedy y Lady Di vuelve a estar de moda
Toque pulido, herencia icónica y una silueta que transforma cualquier abrigo: el pillbox regresa como el gesto más elegante del invierno
Diciembre 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
hiver-de-apm-monaco-la-coleccion-de-joyas-perfecta-para-regalar-esta-navidad.png
Moda
HIVER de APM Monaco: la colección de joyas perfecta para regalar esta Navidad
Diciembre 08, 2025
 · 
Harper’s Bazaar