Suscríbete
Moda

Maca García ilumina la nueva era de Pandora Talisman en la portada de Harper’s Bazaar

Diciembre 11, 2025 • 
Harper’s Bazaar
maca-garcia-ilumina-la-nueva-era-de-pandora-talisman-en-la-portada-de-harpers-bazaar.png

No podemos negar que esta temporada nos trae un mood poderoso, simbólico y lleno de intención, por eso la recibimos con una portada que habla fuerte y claro: Maca García aparece envuelta en la nueva colección Pandora Talisman, una propuesta que marca un antes y un después en el universo de la marca. Y sí, es justo tan especial como suena.

maca-garcia-ilumina-nueva-era-de-pandora-talisman-en-la-portada-de-harpers-bazaar.jpg

Pandora Talisman llega como un giro audaz hacia una estética mucho más narrativa, texturizada y llena de significado. Inspirada en monedas antiguas, la colección transforma símbolos clásicos —corazones, lunas, estrellas— en piezas modernas que funcionan como pequeñas declaraciones personales. Además de ser increíbles accesorios, también son recordatorios de todo eso que te mueve, te guía y te sostiene.

maca-garcia-nueva-era-de-pandora-talisman-en-la-portada-de-harpers-bazaar.jpg

En nuestra portada, Maca lleva algunos de los talismanes más emblemáticos: collares que se superponen con naturalidad, grabados que atrapan la luz y una presencia sutil pero poderosa. Es la combinación perfecta entre fuerza, feminidad y ese toque misterioso que siempre deja curiosidad.

Cada talismán está grabado con frases latinas llenas de intención, como amor vincit omnia o per aspera ad astra, porque la joyería también puede hablar por ti. Doce diseños forman la base de esta colección, creados para conectar con valores profundos y acompañarte todos los días. Desde plata hasta chapado en oro de 14k y metales mixtos, cada pieza tiene textura, historia y una vibra imperfecta que la vuelve irresistible.

maca-garcia-ilumina-la-nueva-era-de-pandora-talisman-en-la-portada-de-harpers-bazaar-1.png

Pandora Talisman acompaña, eleva y te recuerda quién eres.Ver brillar la colección en una portada como esta solo confirma algo: la nueva era de la marca está lista para que cada quien escriba su propia historia.

maca-garcia-pandora-talisman-en-la-portada-de-harpers-bazaar.jpg
También te interesa...
02 HB COVER TREVIÑO DIC 20252.jpg
Especiales
El viaje del héroe de Mariana Treviño
Noviembre 25, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
03 (2).png
Especiales
Fiona Palomo y el arte de transformarse
Octubre 23, 2025
 · 
Harper’s Bazaar

Harper’s Bazaar
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style"
Moda
Met Gala 2026: Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams lideran la próxima gala
Diciembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cómo llevar botas vaqueras en Navidad al estilo Bella Hadid.jpg
Moda
Cómo llevar botas vaqueras en Navidad al estilo Bella Hadid
Diciembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2021
Moda
La transformación de los ugly sweaters, entre nostalgia y lujo discreto
Diciembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Nadia Ferreira conquista NYC con el abrigo de pelo más glam del invierno 2025.jpg
Moda
Nadia Ferreira conquista NYC con el abrigo de pelo más glam del invierno 2025
Diciembre 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2024/2025 - Day Nine
Moda
5 prendas que parecen de alta costura y puedes comprar para Navidad
Prendas accesibles con presencia, textura y gesto couture que transforman cualquier look navideño en algo memorable
Diciembre 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jacqueline & John F. Kennedy
Moda
El regreso del pillbox: el sombrero favorito de Jackie Kennedy y Lady Di vuelve a estar de moda
Toque pulido, herencia icónica y una silueta que transforma cualquier abrigo: el pillbox regresa como el gesto más elegante del invierno
Diciembre 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
hiver-de-apm-monaco-la-coleccion-de-joyas-perfecta-para-regalar-esta-navidad.png
Moda
HIVER de APM Monaco: la colección de joyas perfecta para regalar esta Navidad
Diciembre 08, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
22nd Marrakech International Film Festival : Day Seven
Moda
Camisa lisa y falda larga: la combinación más favorecedora para un look de fiesta, según las famosas
Una combinación que resalta la cintura, alarga la figura y aporta una elegancia precisa construida a partir de detalles mínimos
Diciembre 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García