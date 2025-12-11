Maca García ilumina la nueva era de Pandora Talisman en la portada de Harper’s Bazaar

No podemos negar que esta temporada nos trae un mood poderoso, simbólico y lleno de intención, por eso la recibimos con una portada que habla fuerte y claro: Maca García aparece envuelta en la nueva colección Pandora Talisman, una propuesta que marca un antes y un después en el universo de la marca. Y sí, es justo tan especial como suena.

Pandora Talisman llega como un giro audaz hacia una estética mucho más narrativa, texturizada y llena de significado. Inspirada en monedas antiguas, la colección transforma símbolos clásicos —corazones, lunas, estrellas— en piezas modernas que funcionan como pequeñas declaraciones personales. Además de ser increíbles accesorios, también son recordatorios de todo eso que te mueve, te guía y te sostiene.

En nuestra portada, Maca lleva algunos de los talismanes más emblemáticos: collares que se superponen con naturalidad, grabados que atrapan la luz y una presencia sutil pero poderosa. Es la combinación perfecta entre fuerza, feminidad y ese toque misterioso que siempre deja curiosidad.

Cada talismán está grabado con frases latinas llenas de intención, como amor vincit omnia o per aspera ad astra, porque la joyería también puede hablar por ti. Doce diseños forman la base de esta colección, creados para conectar con valores profundos y acompañarte todos los días. Desde plata hasta chapado en oro de 14k y metales mixtos, cada pieza tiene textura, historia y una vibra imperfecta que la vuelve irresistible.

Pandora Talisman acompaña, eleva y te recuerda quién eres.Ver brillar la colección en una portada como esta solo confirma algo: la nueva era de la marca está lista para que cada quien escriba su propia historia.