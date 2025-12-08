Suscríbete
Moda

HIVER de APM Monaco: la colección de joyas perfecta para regalar esta Navidad

Diciembre 08, 2025 • 
Harper’s Bazaar
hiver-de-apm-monaco-la-coleccion-de-joyas-perfecta-para-regalar-esta-navidad.png

En esta temporada, donde los buenos deseos se hacen presentes en cada reunión, las risas compartidas se vuelven ritual y la nostalgia del cierre de año nos hace más sensibles a los gestos bellos, los obsequios adquieren un peso distinto, ya que pueden convertirse en pequeñas memorias que se guardan, que acompañan y que tocan el corazón.

Por eso, en esta temporada de dar y celebrar, pocas cosas tienen el poder simbólico y estético como el de una joya bien elegida, como las de la colección HIVER, de APM Monaco, que se han convertido en las protagonistas de la temporada por su capacidad de capturar lo más fascinante del invierno con diseños modernos, brillantes y sofisticados.

Sus líneas limpias, inspiración geométrica y luminosidad la convierten en la opción perfecta para sorprender, celebrar y honrar a las personas que más quieres.

Lujo que se siente, estilo que se regala

hiver-apm-monaco-la-coleccion-de-joyas-perfecta-para-regalar-esta-navidad.png

Esta es la última entrega de nuestro calendario de adviento, el cual llega con piezas HIVER que hablan el lenguaje del gifting contemporáneo, elegante y moderno de la casa joyera APM Monaco, que evoca un estilo de vida alegre. Estas joyas son aciertos absolutos para regalar.

Anillo de Flocons de Neige

Inspirado en la delicadeza de los copos de nieve, este anillo captura el invierno en un destello suave. Las circonitas, meticulosamente engastadas, reflejan la luz con cada movimiento. Es un clásico inmediato por su elegancia y detalles finos.

hiver-de-apm-monaco-la-coleccion-de-joyas-perfecta-para-esta-navidad.jpg

Collar de Flocons de Neige

Más de mil circonitas cúbicas convierten este collar en un verdadero statement: glamuroso, luminoso y poético. Ideal para elevar un look nocturno o para dar un toque premium a un outfit minimalista. Una pieza que transforma cualquier momento.

hiver-apm-monaco-la-coleccion-de-joyas-perfecta-para-regalar-navidad.jpg

Pulsera con Ice

Líneas entrelazadas, brillo arquitectónico y un diseño que evoca la belleza del hielo roto. Sofisticada y moderna, es la pieza ideal para quien ama los accesorios vanguardistas que no necesitan esfuerzo para lucir espectaculares.

hiver-de-apm-monaco-la-coleccion-joyas-perfecta-para-regalar-esta-navidad.jpg

Anillo con Ice

Una combinación de plata de ley, trazos geométricos y un destello que imita la fractura del hielo. Tine una aleación APM, 95% reciclada y chapada en oro amarillo de 18 quilates, es hipoalergénico, resistente y completamente artesanal. Preciso, moderno, impecable. En plata, oro amarillo y gris oscuro.

hiver-de-apm-monaco-la-coleccion-de-joyas-perfecta-para-navidad.jpg

Un detalle puede decirlo todo

Las propuestas de HIVER, y de todo el universo APM Monaco, incluyen opciones femeninas, masculinas y unisex, con grabados y diseños que celebran la conexión, el estilo y la complicidad. Son piezas que se vuelven un “te pienso”, un “te celebro”, un “esto es para ti”. Cada joya no sólo realza tu armario invernal, también te hace sentir radiante.

APM Monaco, nacida en Mónaco, vibra con ese mix perfecto entre glamour mediterráneo, sensibilidad artística y moda contemporánea. Y a ello se suma una artesanía excepcional. Con más de cuatro décadas de experiencia, la firma crea joyería de alta gama elaborada a mano en sus propios talleres, con plata de ley proveniente mayoritariamente de fuentes recicladas y el uso de cientos de circonitas o perlas cultivadas. Cada pieza es precisión, técnica y pasión convertidas en brillo.

Hoy, bajo el liderazgo de Philippe Prette y la mirada creativa de Kika Prette, la firma se ha reinventado como una marca global que une tradición, diseño contemporáneo y un estilo distintivamente moderno. El resultado es una propuesta que refleja su herencia artesanal, pero también el espíritu dinámico que la define actualmente.

En México, encuentra APM Monaco en El Palacio de Hierro Santa Fe, Perisur, Satélite, e-commerce de El Palacio de Hierro y Luxury Avenue Los Cabos (flagship). Enamórate de las piezas de la colección HIVER.

