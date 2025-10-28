Julia Roberts se perfila como la favorita al Oscar 2026 con su papel en Cacería de brujas

Hoy es el cumpleaños de Julia Roberts y queremos hablarte de su nuevo proyecto en cartelera, si es que aún no lo has visto. En esta ocasión, la Pretty Woman vuelve a demostrar por qué su presencia en pantalla sigue siendo sinónimo de fuerza, elegancia y profundidad. Su nueva película, Cacería de brujas, marca el regreso de la actriz a un drama con tintes psicológicos que podría convertirse en uno de los títulos más destacados del año. Dirigida por Luca Guadagnino, la cinta combina una tensión emocional constante con un retrato agudo del poder, la moral y la culpa.

Julia Roberts interpreta a Alma Olsson, una reconocida profesora universitaria que se ve envuelta en una crisis cuando un escándalo académico saca a la luz secretos de su pasado. Lo que comienza como un conflicto institucional se transforma en un relato sobre la fragilidad de la reputación y los dilemas éticos en un mundo donde la verdad parece moldearse según la conveniencia. Luca Guadagnino imprime su sello visual y narrativo característico, planos meticulosos, silencios incómodos y una atmósfera que va del orden académico a la inquietud más íntima.

El estreno de Cacería de brujas en México se llevó a cabo el 9 de octubre de 2025, una fecha estratégica que la posiciona directamente en la conversación de la temporada de premios. Críticos y aficionados que ya han visto la cinta coinciden en que este papel podría devolverle a Julia Roberts el protagonismo que tuvo en la era de Erin Brockovich, por la que ganó el Oscar en 2001.

Su interpretación en esta cinta se aleja de los personajes luminosos que marcaron su carrera. Aquí, Julia Roberts da vida a una mujer atrapada entre el pasado y la responsabilidad moral, mostrando una vulnerabilidad que se convierte en su mayor fortaleza. La naturalidad con la que transita entre la culpa y la contención revela un nivel de madurez artística que solo las grandes intérpretes alcanzan.

El elenco que la acompaña, con Andrew Garfield y Ayo Edebiri, contribuye a elevar la tensión de una historia que se mueve entre la introspección y la crítica social. Luca Guadagnino logra, una vez más, construir un universo visualmente impecable, donde cada detalle refuerza la dualidad de su protagonista, una mujer que intenta sostener su verdad cuando todo a su alrededor se derrumba.

Con Cacería de brujas, Julia Roberts firma un regreso a la altura de su legado. Es un recordatorio de que el talento no se mide por la cantidad de premios, sino por la capacidad de seguir conmoviendo, incluso después de décadas frente a la cámara. Y si algo deja claro este papel, es que la gran dama de Hollywood no ha dicho su última palabra: está lista para volver a levantar el Oscar en 2026.