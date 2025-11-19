Suscríbete
Moda

Planet Ocean 2025: el lanzamiento de OMEGA que convirtió Miami en la capital del lujo

Una velada en Miami puso en el centro la nueva generación del Planet Ocean de OMEGA, entre el glamour de Diego Boneta, Glen Powell y Taylor Zakhar Perez

Noviembre 19, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Planet Ocean 2025 el lanzamiento de OMEGA que convirtió Miami en la capital del lujo.jpg

Planet Ocean 2025: el lanzamiento de OMEGA que convirtió Miami en la capital del lujo

Instagram

La noche de Miami se convirtió en el punto donde la relojería suiza coincidió con la cultura pop. OMEGA presentó la esperada actualización de su colección Planet Ocean 2025, y lo hizo rodeado de un ambiente cinematográfico: alfombra impecable, luz dorada en el muelle y un grupo de invitados cuidadosamente seleccionados que reforzaron el carácter aspiracional de la firma. Entre ellos, Diego Boneta, Glen Powell y Taylor Zakhar Perez acapararon miradas, uniéndose a una narrativa donde el lujo contemporáneo se mezcla con la estética deportiva del océano.

La presencia de estas figuras no pasó desapercibida. Glenn Powell llegó con la elegancia relajada que lo caracteriza, vistiendo un traje azul profundo que armonizaba con la paleta marina del evento. Diego Boneta apostó por un look más clásico y pulido, ideal para resaltar el perfil técnico del reloj sin perder estilo. Taylor Zakhar Perez, por su parte, llevó una sastrería moderna y minimalista que dialogaba con la nueva arquitectura del Planet Ocean y su estética más afilada. Los tres funcionaron como el puente perfecto entre la herencia oceánica de la marca y la nueva forma en que la relojería conecta con la cultura visual actual.

También te interesa...
Juegos Paralímpicos 2024: los mejores momentos de moda que no pasan desapercibidos
Moda
Juegos Paralímpicos 2024: los mejores momentos de moda que no pasan desapercibidos
Agosto 29, 2024
 · 
Regina Barberena
Los mejores diseños de uñas de los Juegos Olímpicos 2024
Celebridades
Los mejores diseños de uñas de los Juegos Olímpicos 2024
Agosto 07, 2024
 · 
Regina Barberena

Aunque la atención mediática giró en torno a las celebridades, la colección en sí marcó un capítulo relevante para OMEGA. La cuarta generación del Planet Ocean llega después de dos décadas de historia y presenta un diseño más estilizado, un perfil más delgado y un enfoque renovado en comodidad y presencia en muñeca. Los nuevos modelos mantienen la esencia oceánica, pero con líneas más angulares, cajas refinadas y un bisel que recupera el icónico naranja de la colección, un tono técnicamente complejo de lograr en cerámica según documenta la propia firma.

La marca también reintrodujo el tamaño de 42 mm, igual al modelo lanzado en 2005, pero con mejoras visibles en proporción y ligereza. La renovación del brazalete y el regreso de esferas negras mate refuerzan esa mezcla entre herencia y modernidad. Además, OMEGA incluyó siete configuraciones, con variaciones en negro, azul y el ya mencionado naranja vibrante, todas impulsadas por el calibre Master Chronometer 8912, una pieza de ingeniería que mantiene la reputación técnica del sello suizo.

Sin embargo, más allá de las especificaciones, lo que realmente definió la noche fue la forma en que la colección convivió con el ambiente de Miami: modelos sobre bandejas de acero pulido, estilistas haciendo ajustes finales, fotógrafos capturando cada detalle y los invitados conversando con la naturalidad de quien entiende el valor de un ícono que evoluciona. El resultado fue un lanzamiento que no solo celebró un reloj, sino una comunidad de admiradores que encuentran en OMEGA una forma particular de narrar el tiempo.

El Planet Ocean 2025 se posiciona así como uno de los lanzamientos más potentes del año: una pieza que honra dos décadas de historia y que, al mismo tiempo, encuentra en figuras como Diego Boneta, Glen Powell y Taylor Zakhar Perez la energía cultural que hoy domina las alfombras rojas.

Omega alta relojería Relojería
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
ECOS DE UNA NUEVA FEMINIDAD.jpg
Moda
Ecos de una nueva feminidad
Noviembre 18, 2025
 · 
María José Guzmán
Celebrity Sightings - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Six
Moda
Hombreras: las aliadas de los años 80 que regresan con fuerza este invierno
Noviembre 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals
Moda
La exposición de la MET Gala 2026 ya tiene tema
Noviembre 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - November 2025
Moda
Ideas de looks para invierno que hacen más fácil vestirse cuando baja la temperatura
Noviembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Governors Awards 2025 los vestidos más bonitos de las actrices en su alfombra roja.jpg
Moda
Governors Awards 2025: los vestidos más bonitos de las actrices en su alfombra roja
La ceremonia reconoció a figuras clave del cine y abrió la temporada de alfombra roja con una muestra de estilo sofisticado que marcó el ritmo de la noche
Noviembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dua Lipa Performs At The Audio Club
Moda
Las rayas regresan con fuerza y así se llevan en otoño-invierno 2025
El patrón más clásico del armario vuelve con propuestas que juegan con color, proporción y actitud para darle un giro contemporáneo
Noviembre 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Diana In Nova Scotia
Moda
La blusa con moño que Lady Di adoraba vuelve a estar de moda este otoño
El estilo icónico de los años ochenta regresa con fuerza y las blusas con moño, emblema de Lady Di, vuelven a protagonizar los looks más elegantes de la temporada
Noviembre 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_464512712_18486824905037292_3052197059485480932_n.jpg
Moda
Hailey Bieber conquista Los Ángeles con un vestido de Gucci hecho a la medida
Gucci firmó uno de los momentos más sofisticados del año para Hailey Bieber con un diseño hecho a su medida
Noviembre 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García