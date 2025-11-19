Planet Ocean 2025: el lanzamiento de OMEGA que convirtió Miami en la capital del lujo

La noche de Miami se convirtió en el punto donde la relojería suiza coincidió con la cultura pop. OMEGA presentó la esperada actualización de su colección Planet Ocean 2025, y lo hizo rodeado de un ambiente cinematográfico: alfombra impecable, luz dorada en el muelle y un grupo de invitados cuidadosamente seleccionados que reforzaron el carácter aspiracional de la firma. Entre ellos, Diego Boneta, Glen Powell y Taylor Zakhar Perez acapararon miradas, uniéndose a una narrativa donde el lujo contemporáneo se mezcla con la estética deportiva del océano.

La presencia de estas figuras no pasó desapercibida. Glenn Powell llegó con la elegancia relajada que lo caracteriza, vistiendo un traje azul profundo que armonizaba con la paleta marina del evento. Diego Boneta apostó por un look más clásico y pulido, ideal para resaltar el perfil técnico del reloj sin perder estilo. Taylor Zakhar Perez, por su parte, llevó una sastrería moderna y minimalista que dialogaba con la nueva arquitectura del Planet Ocean y su estética más afilada. Los tres funcionaron como el puente perfecto entre la herencia oceánica de la marca y la nueva forma en que la relojería conecta con la cultura visual actual.

Aunque la atención mediática giró en torno a las celebridades, la colección en sí marcó un capítulo relevante para OMEGA. La cuarta generación del Planet Ocean llega después de dos décadas de historia y presenta un diseño más estilizado, un perfil más delgado y un enfoque renovado en comodidad y presencia en muñeca. Los nuevos modelos mantienen la esencia oceánica, pero con líneas más angulares, cajas refinadas y un bisel que recupera el icónico naranja de la colección, un tono técnicamente complejo de lograr en cerámica según documenta la propia firma.

La marca también reintrodujo el tamaño de 42 mm, igual al modelo lanzado en 2005, pero con mejoras visibles en proporción y ligereza. La renovación del brazalete y el regreso de esferas negras mate refuerzan esa mezcla entre herencia y modernidad. Además, OMEGA incluyó siete configuraciones, con variaciones en negro, azul y el ya mencionado naranja vibrante, todas impulsadas por el calibre Master Chronometer 8912, una pieza de ingeniería que mantiene la reputación técnica del sello suizo.

Sin embargo, más allá de las especificaciones, lo que realmente definió la noche fue la forma en que la colección convivió con el ambiente de Miami: modelos sobre bandejas de acero pulido, estilistas haciendo ajustes finales, fotógrafos capturando cada detalle y los invitados conversando con la naturalidad de quien entiende el valor de un ícono que evoluciona. El resultado fue un lanzamiento que no solo celebró un reloj, sino una comunidad de admiradores que encuentran en OMEGA una forma particular de narrar el tiempo.

El Planet Ocean 2025 se posiciona así como uno de los lanzamientos más potentes del año: una pieza que honra dos décadas de historia y que, al mismo tiempo, encuentra en figuras como Diego Boneta, Glen Powell y Taylor Zakhar Perez la energía cultural que hoy domina las alfombras rojas.