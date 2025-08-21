Suscríbete
Belleza

Soy editora de belleza y estas son las 5 líneas de cosméticos de lujo que no pueden faltar en mi tocador

Estos son los 5 cosméticos de lujo que justifican cada centavo por su diseño, fórmula y herencia

August 21, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_514368806_18322110718224731_4409808335213864547_n.jpg

Soy editora de belleza y estas son las 5 líneas de cosméticos de lujo que no pueden faltar en mi tocador

Cortesía Chanel

El maquillaje de lujo se ha convertido en un territorio de experimentación cultural. Más allá de embellecer, estas piezas condensan el savoir-faire de cada maison: pigmentos diseñados con ingeniería de color, envases que se conciben como objetos de colección y un relato de marca que dialoga con la moda y el arte. Con la llegada de La Beauté Louis Vuitton, el sector suma un actor que traslada el lenguaje de sus icónicos baúles y su marroquinería al terreno de la cosmética.
Hoy en Harper’s Bazaar te presentamos los 5 cosméticos de lujo que realmente valen la pena.

También te interesa...
fotonoticia_20110328123330_1200 (1).jpg
Agenda
Black Swam cumple 15 años y vuelve a estar en cartelera con Natalie Portman en su papel más icónico
August 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Sainsbury's Super Saturday
Belleza
Errores de maquillaje que te hacen lucir mayor —y cómo evitarlos con técnicas sutiles
August 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

1

Louis Vuitton y el debut de La Beauté

La maison francesa presenta por primera vez una colección de maquillaje en colaboración con Pat McGrath, figura clave en la industria. El lanzamiento incluye 55 tonos de labial, divididos entre mates y satinados, diseñados para diferentes tonos de piel y concebidos como auténticos íconos portátiles.

Cada lipstick está concebido como un objeto de arte: carcasa lacada en negro con detalles dorados, cierre magnético y la posibilidad de recarga, un guiño a la sostenibilidad dentro del universo del lujo. A ellos se suman bálsamos tintados con aroma a frambuesa o menta, así como paletas de sombras en cuartetos que combinan acabados mates, satinados y brillantes. Todo coronado por accesorios de cuero Monogram que transforman un simple estuche en pieza de colección.

2

Guerlain, la herencia francesa que nunca pasa de moda

Los polvos Terracotta de Guerlain son más que un producto, son parte de la memoria colectiva del maquillaje de lujo. Con décadas de historia, su fórmula ligera y modulable continúa marcando tendencia, ofreciendo un bronceado luminoso sin excesos. Su atractivo reside en la consistencia de un clásico que se mantiene vigente frente a un mercado en constante cambio.

Polvos terracota Guerlain.png

Guerlain, la herencia francesa que nunca pasa de moda

Guerlain

3

Hermès Beauty, la artesanía llevada al rostro

La línea de belleza de Hermès traduce el savoir-faire de la marroquinería y la seda en cosméticos minimalistas, diseñados como pequeños objetos de colección. Sus barras de labios destacan por el equilibrio entre color, textura y un envase intercambiable que celebra la durabilidad y el diseño.

4

Tom Ford Beauty, teatralidad con precisión

Las sombras de ojos y labiales de Tom Ford combinan teatralidad cromática con fórmulas que se aplican con suavidad impecable. Sus estuches, en negro y dorado, evocan el glam contemporáneo, mientras que cada producto se percibe como un statement de sofisticación.

5

Chanel Les Beiges, frescura elevada a lujo

La línea Les Beiges de Chanel representa la cara más natural de la maison. Polvos iluminadores, bases ligeras y rubores que realzan la piel sin enmascararla. Es la apuesta por un lujo discreto, que privilegia la frescura y la elegancia cotidiana sobre lo excesivo.

makeup lujo Hermés Chanel Louis Vuitton Tom Ford Guerlain
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Celebrity Sightings In Pasadena - April 06, 2024
Belleza
Guía rápida para lograr un pelo largo y fuerte con hábitos que lo transforman radicalmente
August 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
b11d4dd0342bc3f08249fed6bb93608c.jpg
Belleza
Tendencias en peinados de bajo mantenimiento y gran versatilidad, ideales para la oficina
August 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style"
Belleza
Tónicos, sérums y cremas hidratantes: los 5 cosméticos imprescindibles en tu rutina a partir de los 40 años
August 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion details of vintage denim jacket and female hands with pink manicure
Belleza
Dile adiós a las uñas francesas con estos 5 diseños de manicure minimalista y versátil
August 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-08-19 113650.-fotor-enhance-20250819113710.jpg
Belleza
Cortes en capas que dominarán el otoño 2025 y cómo llevarlos con intención
Los cortes en capas transformarán tu cabello este otoño 2025, aprende a adaptarlos a tu estilo y sácales el máximo provecho
August 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Echo Valley" European Premiere - VIP Arrivals
Belleza
Cortes de pelo que abandonaremos en otoño 2025 —y las razones detrás del cambio
En otoño 2025, la estética capilar se redefine. Estos tres cortes pierden vigencia por su silueta, mantenimiento o falta de versatilidad
August 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_530599931_18512826565066587_93637520563366739_n (1).jpg
Belleza
Bridal Glow Nails: la manicura perfecta de Georgina Rodríguez para decir sí, acepto
Georgina Rodríguez eligió el manicure Bridal Glow Nails, en forma almendra y tono nude lechoso, para acompañar su anillo de compromiso con Cristiano Ronaldo
August 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Las Culturistas Culture Awards
Belleza
Uñas redondas, cuadradas, ovaladas o almendra: cuáles son las más elegante según expertos en manicura
Analizamos con especialistas las formas de uñas más elegantes y versátiles, desde las redondas hasta las almendra, para definir cuál realza mejor tus manos
August 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García