Soy editora de belleza y estas son las 5 líneas de cosméticos de lujo que no pueden faltar en mi tocador

La maison francesa presenta por primera vez una colección de maquillaje en colaboración con Pat McGrath, figura clave en la industria. El lanzamiento incluye 55 tonos de labial, divididos entre mates y satinados, diseñados para diferentes tonos de piel y concebidos como auténticos íconos portátiles.

Cada lipstick está concebido como un objeto de arte: carcasa lacada en negro con detalles dorados, cierre magnético y la posibilidad de recarga, un guiño a la sostenibilidad dentro del universo del lujo. A ellos se suman bálsamos tintados con aroma a frambuesa o menta, así como paletas de sombras en cuartetos que combinan acabados mates, satinados y brillantes. Todo coronado por accesorios de cuero Monogram que transforman un simple estuche en pieza de colección.