Suscríbete
Belleza

Grunge makeup: el regreso de la estética rebelde para el otoño 2025

El grunge makeup regresa con fuerza este otoño 2025, descubre cómo recrearlo y qué productos clave necesitas para lograrlo con autenticidad

August 23, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_531045110_18518371879058575_3613810018355497924_n.jpg

Grunge makeup: el regreso de la estética rebelde para el otoño 2025

Instagram

La moda tiene la capacidad de rescatar lenguajes estéticos que parecían enterrados en la memoria cultural. Este otoño 2025 es el turno del grunge makeup, una propuesta que revive la irreverencia de los años noventa y la traduce en códigos actuales. Más que una estética nostálgica, se trata de un manifiesto donde el rostro se convierte en un espacio para desafiar la perfección pulida del natural makeup y explorar una belleza que respira contradicción en tiempos de discreción y sobriedad estética.

A diferencia de las versiones anteriores, que imitaban el descuido como recurso, la nueva lectura del grunge es mucho más consciente. No se trata de reproducir un efecto desaliñado, sino de trabajar con texturas, acabados y contrastes que construyen un look intencionalmente imperfecto.

También te interesa...
Captura de pantalla 2025-08-19 113650.-fotor-enhance-20250819113710.jpg
Belleza
Cortes en capas que dominarán el otoño 2025 y cómo llevarlos con intención
August 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Echo Valley" European Premiere - VIP Arrivals
Belleza
Cortes de pelo que abandonaremos en otoño 2025 —y las razones detrás del cambio
August 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Las claves del grunge makeup en 2025

El eje central sigue siendo la mirada. Las sombras oscuras —en tonos grafito, marrón profundo y negro mate— se aplican sin obsesión por la simetría. El efecto buscado es más difuso, como si la intensidad se hubiera extendido de manera orgánica. Los delineados se llevan gruesos o deliberadamente irregulares, reforzando la idea de un ojo vivido, más narrativo que ornamental.

Las cejas se trabajan con naturalidad, apenas peinadas hacia arriba, sin contornos rígidos. En el rostro predomina una piel que no pretende ser de porcelana en la que se valoran las bases ligeras con acabado satinado, capaces de dejar ver la textura real. Las mejillas apenas insinúan un rubor frío, casi neutro, que contrasta con labios intensos en tonos borgoña, ciruela o negro, siempre con un acabado mate o semi-mate que refuerza la contundencia del gesto.

SaveInsta.to_528243169_18517556224058575_7381668352779643652_n (1).jpg

Las claves del grunge makeup en 2025

Instagram

  • Sombras oscuras en polvo o crema: paletas con tonos carbón, chocolate y gris metálico son la base del maquillaje de ojos.
  • Lápiz kohl y delineadores resistentes: permiten construir la mirada difusa característica, con la opción de difuminar con los dedos para un acabado lived-in.
  • Máscara de pestañas de volumen extremo: fundamental para intensificar el marco de los ojos sin necesidad de pestañas postizas.
  • Base ligera de cobertura media: lo ideal es optar por fórmulas que permitan que la piel respire, sin ocultar por completo la textura natural.
  • Rubor frío o neutro: aplicado con suavidad, aporta equilibrio sin suavizar en exceso la fuerza del look.
  • Labiales en tonos oscuros: desde el clásico vino tinto hasta el marrón café o incluso el negro, con fórmulas mates que aseguran intensidad.
  • Iluminador sutil: aplicado en puntos estratégicos, no busca brillo evidente sino una luz tenue que impide que la piel se vea plana.
2678787261a6f7bd5389685697ea5c59.jpg

Una tendencia que se alinea con el presente

Getty images

Una tendencia que se alinea con el presente

El regreso del grunge makeup no es casualidad. En un momento donde las redes sociales han impulsado una estética demasiado pulida, esta tendencia emerge como contrapunto. Celebra la vulnerabilidad y la autenticidad visual, desafiando la homogeneidad de filtros y acabados impecables.

Además, el grunge conecta con una generación que reinterpreta la rebeldía a través de la moda y el maquillaje. No es la copia de un pasado alternativo, sino un ejercicio de actualización para rescatar la crudeza estética y dotarla de nuevas herramientas, texturas y fórmulas.

Este otoño 2025, el maquillaje no busca ser impecable y perfecto, busca relato. Y el grunge makeup es la forma más contundente de contarlo.

makeup Tendencias 2025 otoño
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_475461241_18479768608054355_5393404697557246245_n.jpg
Moda
Zoë Kravitz apuesta por el vestido lencero más deseado de la temporada —y cuesta solo 90 euros
August 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Pasadena - April 06, 2024
Belleza
Guía rápida para lograr un pelo largo y fuerte con hábitos que lo transforman radicalmente
August 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_514368806_18322110718224731_4409808335213864547_n.jpg
Belleza
Soy editora de belleza y estas son las 5 líneas de cosméticos de lujo que no pueden faltar en mi tocador
August 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Sainsbury's Super Saturday
Belleza
Errores de maquillaje que te hacen lucir mayor —y cómo evitarlos con técnicas sutiles
August 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
b11d4dd0342bc3f08249fed6bb93608c.jpg
Belleza
Tendencias en peinados de bajo mantenimiento y gran versatilidad, ideales para la oficina
Guía rápida de las tendencias en peinados que combinan versatilidad y bajo mantenimiento, perfectas para la oficina. Estilos modernos, profesionales y fáciles de llevar todo el día
August 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style"
Belleza
Tónicos, sérums y cremas hidratantes: los 5 cosméticos imprescindibles en tu rutina a partir de los 40 años
Descubre los 5 cosméticos que transforman tu piel después de los 40: tónicos, sérums y cremas hidratantes que los dermatólogos recomiendan en tu rutina diaria
August 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion details of vintage denim jacket and female hands with pink manicure
Belleza
Dile adiós a las uñas francesas con estos 5 diseños de manicure minimalista y versátil
Cinco propuestas de manicure que reemplazan a la clásica francesa con un toque minimalista y contemporáneo. Diseños discretos, elegantes y listos para cualquier ocasión
August 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_530599931_18512826565066587_93637520563366739_n (1).jpg
Belleza
Bridal Glow Nails: la manicura perfecta de Georgina Rodríguez para decir sí, acepto
Georgina Rodríguez eligió el manicure Bridal Glow Nails, en forma almendra y tono nude lechoso, para acompañar su anillo de compromiso con Cristiano Ronaldo
August 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García