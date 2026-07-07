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¿Cada cuánto tiempo debes cambiar tu manicure?

Mantener las uñas impecables no depende solo de la estética. La frecuencia con la que renuevas tu manicure influye en la salud de la uña, la duración del color y la prevención de daños que muchas veces pasan desapercibidos

Julio 07, 2026 • 
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¿Cada cuánto tiempo debes cambiar tu manicure?

Taylor Hill/Getty Images

El manicure suele verse como un detalle estético, pero el tiempo que permanece intacto también funciona como un indicador del estado de tus uñas. Un esmalte levantado, una capa de gel con crecimiento evidente o un acrílico que ha perdido equilibrio no solo modifican la apariencia de las manos; también aumentan el riesgo de filtraciones de humedad, desprendimientos y pequeñas lesiones que pueden afectar la lámina ungueal. Por eso, más que preguntarse cuánto puede durar un manicure, conviene saber cuándo es el momento adecuado para darle mantenimiento o reemplazarlo.

La respuesta cambia según el tipo de técnica utilizada. No existe un calendario universal porque cada acabado tiene una resistencia distinta y responde de manera diferente al crecimiento natural de las uñas, al contacto con agua, productos de limpieza o actividades cotidianas. Incluso factores como la velocidad de crecimiento de las uñas, la calidad de la aplicación y los hábitos personales influyen en su duración.

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En el caso del esmalte tradicional, los especialistas suelen recomendar renovarlo cada cinco a siete días. Aunque algunas fórmulas actuales prometen mayor resistencia, el desgaste aparece con facilidad debido al lavado frecuente de manos, el uso de gel antibacterial o las tareas domésticas. Cuando el esmalte comienza a descarapelarse, además del aspecto descuidado, la superficie queda más expuesta a pequeños golpes que favorecen que las uñas se rompan.

Si utilizas esmalte semipermanente o gel polish, el intervalo recomendado suele ser de dos a tres semanas. Después de ese tiempo, el crecimiento natural deja un espacio visible entre la cutícula y el color, lo que modifica la distribución del peso sobre las uñas. Además, mientras más tiempo permanezca el producto sin mantenimiento, aumenta la posibilidad de que se levante en los bordes y permita la entrada de humedad, una condición que favorece el desarrollo de microorganismos.

Las uñas de acrílico requieren un mantenimiento todavía más específico. Generalmente se aconseja realizar un relleno cada dos o tres semanas para equilibrar la estructura. Cuando el crecimiento desplaza el punto de mayor resistencia hacia la punta, la extensión queda más vulnerable a fracturas. Un golpe que normalmente sería inofensivo puede terminar provocando una ruptura dolorosa o incluso desprender parte de las uñas naturales.

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El mantenimiento de tu manicure depende de la técnica

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Las uñas de polygel y otros sistemas híbridos siguen una lógica similar. Aunque destacan por su flexibilidad y menor peso frente al acrílico tradicional, también necesitan retoques periódicos para conservar la estabilidad de la estructura. Esperar demasiado tiempo no prolonga la inversión; al contrario, suele hacer más complejo el mantenimiento y, en ocasiones, obliga a retirar completamente el producto para comenzar de nuevo.

También conviene prestar atención a las señales que indican que el manicure debe cambiarse antes del tiempo estimado. El desprendimiento del esmalte, grietas, cambios de color, levantamientos o sensación de movimiento en una uña artificial son motivos suficientes para acudir al salón. Ignorarlos puede favorecer la acumulación de suciedad y humedad debajo del producto, además de incrementar el riesgo de infecciones.

Otro error frecuente consiste en retirar el gel o el acrílico en casa arrancándolo con las manos. Al hacerlo, también se desprenden capas superficiales de las uñas naturales, lo que provoca adelgazamiento, sensibilidad y mayor facilidad para que se quiebre. La eliminación debe realizarse con el procedimiento adecuado, ya sea mediante remojo con acetona cuando el sistema lo permite o utilizando herramientas profesionales que minimicen el daño.

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¿Cada cuánto tiempo debes cambiar tu manicure?

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Aunque muchas personas piensan que las uñas necesitan respirar, en realidad la lámina ungueal está formada por células de queratina ya endurecidas y recibe nutrientes a través de la matriz y el lecho ungueal, no del aire. Lo que sí puede resultar beneficioso es hacer pausas ocasionales entre aplicaciones si las uñas muestran signos de debilitamiento, deshidratación o sensibilidad, acompañando ese descanso con aceites para cutículas y tratamientos fortalecedores cuando sean necesarios.

La duración del manicure también depende de los cuidados diarios. Aplicar aceite para cutículas, usar guantes al manipular productos de limpieza, evitar utilizar las uñas como herramienta para abrir objetos y mantener una buena hidratación ayudan a prolongar el acabado y reducen el riesgo de roturas. Estos hábitos marcan una diferencia mayor que elegir un color o un diseño específico.

Mantener un manicure impecable no consiste en conservar el mismo esmalte el mayor tiempo posible, sino en respetar el ritmo de crecimiento de las uñas y el comportamiento de cada técnica. Cambiarlo en el momento adecuado protege la salud de las manos, mantiene una apariencia pulida y evita reparaciones más costosas. En belleza, la duración ideal rara vez es la máxima posible; suele ser la que permite conservar el equilibrio entre estética y cuidado.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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