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Belleza

Siliconas para el cabello, los ingredientes que realmente dejan el pelo suave desde la primera aplicación

La suavidad que dejan muchos acondicionadores y sérums tiene una explicación: las siliconas crean una capa protectora que reduce el frizz, mejora el brillo y facilita el peinado desde la primera aplicación

Julio 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Siliconas para el cabello, los ingredientes que realmente dejan el pelo suave desde la primera aplicación

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La sensación de un cabello suave no depende únicamente de la hidratación. Gran parte de esa textura sedosa se consigue cuando la superficie de cada fibra permanece uniforme y la cutícula está alineada. Si las pequeñas escamas que recubren el cabello se levantan por el calor, la decoloración o el roce diario, el resultado suele ser una melena áspera, opaca y difícil de peinar. Ahí es donde entran las siliconas: no reparan el daño existente, pero sí crean una película ultrafina que reduce la fricción y mejora inmediatamente el tacto del cabello.

Durante los últimos años, las siliconas se convirtieron en uno de los ingredientes más cuestionados dentro del mundo de la belleza. Las tendencias que promovían rutinas libres de siliconas hicieron pensar que estos compuestos eran perjudiciales para cualquier tipo de cabello, sin embargo, la evidencia disponible muestra un panorama mucho más matizado. En realidad, las siliconas continúan siendo uno de los ingredientes más eficaces para disminuir el frizz, aumentar el brillo y proporcionar una sensación inmediata de suavidad.

Su funcionamiento es relativamente sencillo. Estas moléculas forman una capa protectora alrededor de la fibra capilar que ayuda a disminuir el roce entre los cabellos. Al reducir esa fricción, el peine se desliza con mayor facilidad, disminuye la electricidad estática y el cabello adquiere un aspecto más uniforme y brillante.

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No todas las siliconas actúan de la misma manera. Algunas permanecen con mayor facilidad sobre la fibra, mientras que otras son más ligeras o incluso pueden eliminarse con agua.
Entre las más utilizadas se encuentran:

  • Amodimethicone, apreciada porque se deposita principalmente sobre las zonas dañadas del cabello y ayuda a controlar el frizz sin generar una sensación pesada.
  • Dimethicone, una de las siliconas más conocidas por su capacidad para aportar brillo, reducir la aspereza y facilitar el desenredado.
  • Cyclopentasiloxane, de textura ligera y alta volatilidad, utilizada para mejorar la distribución del producto antes de evaporarse.
  • Dimethiconol, frecuente en sérums y tratamientos destinados a sellar la cutícula y proporcionar un acabado sedoso.

Lejos de la idea de que asfixian el cabello, conviene recordar que la fibra capilar está formada por células queratinizadas que ya no tienen actividad biológica. Por esa razón, el cabello no necesita respirar. Lo importante es que los productos utilizados respondan a las necesidades de cada tipo de melena y se retiren adecuadamente durante el lavado.

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Siliconas para el cabello, los ingredientes que realmente dejan el pelo suave desde la primera aplicación

DANTHY

Eso no significa que las siliconas sean indispensables para todas las personas. En cabellos muy finos, un uso excesivo de fórmulas muy pesadas puede generar una sensación de acumulación o hacer que la melena pierda volumen. En esos casos, suele ser preferible elegir productos con siliconas ligeras o alternarlas con tratamientos hidratantes.

También es importante entender sus límites. Las siliconas no reconstruyen los enlaces internos de la fibra ni revierten el daño provocado por procesos químicos. Su principal función consiste en mejorar la superficie del cabello, protegerla del desgaste mecánico y ofrecer una apariencia más uniforme. Cuando se combinan con ingredientes como pantenol, ceramidas, proteínas hidrolizadas o aceites vegetales, el resultado suele ser una rutina mucho más completa.

Si revisas la lista de ingredientes de un acondicionador, una mascarilla o un sérum capilar, es muy probable que encuentres alguno de estos compuestos. Su presencia no debería interpretarse automáticamente como un aspecto negativo. En muchos casos, son precisamente las siliconas las responsables de esa sensación de cabello sedoso que permanece después del lavado.

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Siliconas para el cabello, los ingredientes que realmente dejan el pelo suave desde la primera aplicación

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Más que evitarlas por tendencia, la mejor estrategia consiste en aprender a identificarlas y entender qué aportan a la fibra capilar. Elegir un producto basándose en la función de sus ingredientes, y no únicamente en lo que promete el envase, suele ser una forma mucho más efectiva de conseguir un cabello suave, brillante y fácil de manejar.

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