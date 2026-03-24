Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

El aceite capilar más eficaz para controlar el frizz en cabello rizado o seco

Un básico bien usado puede transformar la textura del cabello. Así se integra en la rutina para suavizar, definir y mantener el control sin complicaciones

Marzo 23, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2019/2020 : Day Four

El aceite capilar más eficaz para controlar el frizz en cabello rizado o seco

Claudio Lavenia/Getty Images

El frizz en el cabello rizado o seco no es un problema aislado, sino una consecuencia directa de cómo la fibra capilar pierde hidratación y abre su cutícula. Cuando eso ocurre, el pelo absorbe humedad del ambiente de forma irregular y pierde definición.
Controlarlo no pasa por saturar de producto, sino por elegir uno que realmente interactúe con la estructura del cabello.

Ahí es donde ciertos aceites capilares hacen la diferencia. No todos funcionan igual, pero hay uno en particular —el aceite de coco— que destaca por su capacidad de penetrar la fibra capilar, reducir la pérdida de proteínas y sellar la hidratación desde dentro. En cabellos chinos o muy secos, ese tipo de acción se traduce en menos frizz y una textura más uniforme.

También te ingteresa...
Celebrities Visit Broadway - November 2025
Belleza
Aceite encapsulado: la tendencia que redefine el brillo del cabello sin efecto graso
Marzo 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El beneficio de los aceites esenciales para tu salud emocional
Estilo de vida
El beneficio de los aceites esenciales para tu salud emocional
Octubre 10, 2020
 · 
Marjorie Daphnis

Por qué funciona

A diferencia de otros aceites que se quedan en la superficie, el aceite de coco tiene una afinidad natural con la estructura del cabello. Esto le permite:

  • Penetrar la fibra capilar y reforzarla
  • Reducir la pérdida de proteína (clave en cabellos dañados o resecos)
  • Sellar la hidratación sin depender solo de la superficie
  • Disminuir el volumen descontrolado sin eliminar el movimiento natural

El resultado no es un cabello rígido, sino uno más definido, con menos frizz y mayor elasticidad.

El aceite de coco no es tan saludable como crees

Aceite de coco contra el frizz

Pexels

Cómo usarlo correctamente

Aquí es donde realmente se define si funciona o no.

Como tratamiento prelavado (la forma más efectiva)

  • Aplica una cantidad generosa de medios a puntas
  • Si el cuero cabelludo es seco, también puedes incluirlo
  • Déjalo actuar entre 30 minutos y 2 horas (incluso toda la noche si lo toleras bien)
  • Lava con shampoo para retirar el exceso

Este método ayuda a proteger el cabello durante el lavado y reduce la resequedad posterior.

En húmedo, después de lavar

  • Con el cabello aún húmedo, aplica una pequeña cantidad
  • Distribuye con las manos o un peine de dientes anchos
  • Continúa con tu rutina (crema para peinar o leave-in, si usas)

Aquí funciona como base para definir y mantener hidratación.

cortes de cabello para mujer

Devuelve la vida a tu cabello rizado con aceite de coco

Pexels

En seco, como acabado (con moderación)

  • Usa 1 o 2 gotas máximo
  • Aplícalo solo en puntas o zonas con frizz
  • Evita la raíz

Ideal para controlar el frizz durante el día sin alterar el peinado.

En qué momento del día usarlo

  • Mañana: solo como acabado ligero si hay frizz visible
  • Noche: mejor como tratamiento (prelavado o mascarilla)
  • Después de lavar: el momento más estratégico para sellar hidratación

Para quién es ideal

Funciona especialmente bien en:

  • Cabello rizado o chino
  • Cabello seco o deshidratado
  • Cabello con daño por calor o procesos químicos

En cabellos finos puede resultar pesado si no se controla la cantidad.

Tips

¿Cabello rizado? Prueba el aceite de coco

Pexels

Lo que marca la diferencia

Más que el aceite en sí, lo que define el resultado es cómo se usa. Aplicarlo en exceso o en el momento incorrecto puede generar el efecto contrario: peso, grasa o pérdida de forma.
Cuando se integra con intención, el aceite de coco no solo controla el frizz, sino que mejora la forma en que el cabello se comporta a lo largo del día. Y en cabellos rizados o secos, eso cambia por completo el resultado final.

frizz cabello pelo sano Tendencias 2026 aceites esenciales
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style At "Feeric" Fashion Week 2021 In Sibiu
Moda
Preguntas que debes hacerte al elegir tu outfit en primavera
Marzo 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-alexandre-weiss-102944387-9443286.jpg
Belleza
Protector solar en spray vs crema: cuál elegir en primavera según tu rutina
Marzo 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-officialpoi-4974766.jpg
Perfumes
¿A qué huele la felicidad? Notas olfativas y perfumes que traducen esa sensación en tu piel
Marzo 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Equinoccio de primavera, los rituales de belleza que acompañan el cambio de estación.jpg
Belleza
Equinoccio de primavera, los rituales de belleza que acompañan el cambio de estación
Marzo 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El hair look de Gracie Abrams que transforma por completo un escote profundo.jpg
Belleza
El hair look de Gracie Abrams que transforma por completo un escote profundo
El bixie de Gracie Abrams cambia cómo se percibe un escote profundo: al despejar cuello y clavículas, el look se vuelve más definido, equilibrado y visualmente limpio
Marzo 18, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Vivienne Westwood - Backstage - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026-2027
Belleza
Tu piel frente a la contaminación: qué cambia y cómo protegerla en la ciudad
La exposición constante a contaminantes en la Ciudad de México tiene efectos visibles en la piel y la salud. Así puedes entenderlos y reducir su impacto en tu rutina diaria
Marzo 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El peinado pulido de Lux Pascal confirma el regreso del slicked back bun con raya lateral.jpg
Belleza
El peinado pulido de Lux Pascal confirma el regreso del slicked back bun con raya lateral
Con un vestido de Tom Ford en la fiesta posterior a los Oscar 2026, Lux Pascal apostó por un recogido pulido con raya lateral que enfatiza estructura, brillo y precisión
Marzo 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El delineado felino de Anya Taylor-Joy que anticipa la tendencia de maquillaje que dominará la temporada.jpg
Belleza
El delineado felino de Anya Taylor-Joy que anticipa la tendencia beauty que dominará la temporada
Ojos definidos con delineado alargado, labios rojos y piel luminosa: el maquillaje de Anya Taylor-Joy confirma el regreso del delineado felino como gesto clave de la temporada
Marzo 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García