Uñas matcha: el verde suave que se vuelve el nuevo básico en manicura

El verde matcha se posiciona como uno de los tonos más solicitados en manicura. Por qué funciona, a quién favorece y cómo integrarlo en distintos estilos

Abril 28, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Hay colores que aparecen sin hacer ruido y, de pronto, están en todas partes. El verde matcha es uno de ellos. No compite por atención, no es estridente y, sin embargo, tiene una presencia clara. En manicura, ese equilibrio lo convierte en una elección especialmente relevante ahora: funciona como neutro, pero con carácter.

Inspirado en el tono del té japonés, el matcha se mueve entre un verde suave y ligeramente empolvado. No es un verde vibrante ni oscuro; se mantiene en un punto medio que favorece distintos tonos de piel y se adapta a estilos muy distintos. Esa versatilidad explica por qué ha pasado de ser una elección puntual a convertirse en una constante en salones y redes.

A diferencia de otros colores de tendencia que dependen de la temporada, el matcha no se siente limitado por estaciones. En primavera y verano aporta frescura sin caer en lo evidente; en otoño e invierno funciona como un contrapunto sobrio frente a paletas más densas. No busca protagonismo absoluto, pero tampoco desaparece.

En términos de acabado, admite múltiples lecturas. Puede llevarse en versión cremosa para un resultado limpio, en efecto glazed para un acabado más pulido o incluso en combinaciones con tonos nude, blanco o metálicos. Esa capacidad de adaptarse sin perder identidad es lo que lo vuelve especialmente útil para quien busca una manicura que no canse rápido.

También hay algo más sutil en juego: el matcha tiene una cualidad visual que transmite calma. No es un verde decorativo; es un verde que se siente equilibrado. En un momento donde la estética tiende a lo funcional y lo duradero, ese tipo de color encuentra su lugar sin esfuerzo.

Las uñas matcha no necesitan demasiada explicación pues funcionan porque están en el punto exacto entre tendencia y permanencia.

1

Matcha latte

Matcha latte

2

Matcha swirl

Matcha swirl

3

Matcha gingham

Matcha gingham

4

Matcha marble

Matcha marble

5

Matcha minimal

Matcha minimal

6

Matcha glossy

Matcha glossy

