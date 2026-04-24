El nuevo fleco de Dakota Johnson es el corte que afina el rostro sin cortar el largo

No hizo falta un corte radical para que el cambio se notara. Dakota Johnson apareció con un fleco más corto, más preciso y mejor trabajado, y con eso bastó para modificar por completo la lectura de su rostro. El largo se mantiene, el estilo sigue siendo reconocible, pero el efecto es otro.

La diferencia está en los milímetros. Antes, el fleco de Dakota Johnson caía más largo, ligeramente abierto y con una textura suelta que se mezclaba con el resto del cabello. Funcionaba desde un registro relajado, casi despreocupado. Ahora, el fleco se acorta lo justo para quedar por encima de las pestañas, con mayor densidad en la línea frontal y un contorno más limpio. Ese pequeño ajuste cambia el punto de atención: los ojos pasan a ser el centro inmediato.

El acabado también juega un papel clave. El styling dejó de ser casual para volverse pulido, con una caída controlada y brillo uniforme. No es rígido, pero sí más disciplinado. Esa decisión elimina el efecto bohemio y lo reemplaza por una estética más afinada y cercana a alfombra roja.

Este tipo de fleco tiene una ventaja clara y es que redefine sin comprometer ningún otro elemento del look. No obliga a cortar el largo ni a cambiar la base del corte, pero sí modifica proporciones. Al acortarse ligeramente, abre la mirada y equilibra las facciones, especialmente en rostros ovalados o ligeramente alargados. También suaviza la línea de la frente sin endurecerla, siempre que se mantenga ligero en las puntas.

El antes de Dakota Johnson Getty images

Otro punto importante es la densidad. No se trata de un fleco pesado ni completamente recto; hay una ligera textura interna que evita que se vea plano. Esa mezcla entre estructura y movimiento es lo que lo vuelve versátil ya que funciona tanto con styling natural como con acabados más trabajados.

Para pedirlo en salón, la clave está en la precisión del largo y el acabado. No basta con decir “fleco más corto”. Lo ideal es especificar que quede rozando —o apenas por encima— de las pestañas, con densidad media y puntas suavizadas, no completamente rectas. También conviene mencionar que el objetivo es que enmarque los ojos sin cerrarlos.

Dakota Johnson en Nueva York Aeon/GC Images

El cambio de Dakota Johnson no responde a una tendencia estridente, sino a algo más interesante: el ajuste fino. Es una prueba de que, a veces, el impacto no está en cortar más, sino en cortar estratégicamente.