Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Calendario lunar para cortarte el pelo en junio 2026

Las fases lunares de junio 2026 marcan distintos momentos para cortar el cabello según el efecto que busques: crecimiento, volumen o mantenimiento

Junio 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Two women back to back

Calendario lunar para cortarte el pelo en junio 2026

Getty Images

Si estás considerando un cambio de imagen para junio 2026, te contamos cuáles son las fechas indicadas para ese glow up que tanto anhelas, según las fases de la luna.

Fases lunares de junio de 2026

  • Cuarto Menguante: 8 de junio
  • Luna Nueva: 15 de junio
  • Cuarto Creciente: 21 de junio
  • Luna Llena: 30 de junio

Para mantenimiento y depuración

El Cuarto Menguante (8 de junio) se asocia con control y conservación. Quienes buscan mantener la estructura de un corte suelen elegir esta fase porque tradicionalmente se relaciona con un crecimiento más pausado. Es un buen momento para sanear puntas, retocar un bob o refrescar una forma ya establecida sin modificar demasiado su silueta.

También te interesa...
emma roberts corte cabello en capas
Belleza
Los 7 mejores cortes en capas para todo tipo y textura de cabello
Julio 03, 2023
 · 
Regina Barberena
peinados otoño invierno 2023
Belleza
5 peinados de otoño que las chicas francesas llevan como la apuesta del 2023
Septiembre 06, 2023
 · 
Regina Barberena

Para transformaciones más drásticas

La Luna Nueva (15 de junio) marca el inicio de un nuevo ciclo. Dentro de la tradición lunar, suele ser la fase elegida para quienes desean un cambio más evidente: pasar de una melena larga a un corte por encima de los hombros, incorporar un flequillo o acompañar la transformación con un nuevo color. La idea no gira en torno al mantenimiento, sino al comienzo de una etapa distinta.

Para estimular crecimiento rápido y abundante

El Cuarto Creciente (21 de junio) está vinculado con expansión y desarrollo. Es la fase más consultada por quienes quieren dejar crecer el cabello o recuperar longitud después de un corte reciente. Muchas personas aprovechan estos días para realizar ajustes mínimos, eliminando únicamente las puntas necesarias para mantener el cabello saludable mientras continúa creciendo.

Calendario lunar para cortarte el cabello en abril 2025.png

Calendario lunar para cortarte el cabello en junio 2026

Pexels

Para cortes que aporten volumen

La Luna Llena (30 de junio) suele relacionarse con densidad visual y presencia. Por eso es una de las fechas favoritas para cortes en capas, flequillos o estilos que dependen del movimiento y el cuerpo para lucir mejor. También es una fase que muchas personas reservan para tratamientos capilares, especialmente cuando buscan que el cabello se vea más brillante y con mayor vitalidad.

Más allá de cómo se interpreten estas fases, lo interesante está en la pausa que generan. Elegir una fecha concreta cambia la relación con el corte: deja de ser un trámite y se vuelve una decisión. El inicio del verano suele traer consigo una revisión natural de la imagen personal, desde un cambio de largo hasta ajustes más sutiles que acompañan la temporada.

Young women sitting in beauty salon

Calendario lunar para cortarte el pelo en junio 2026

Siri Stafford/Getty Images

El calendario no sustituye el estado real del cabello, ni reemplaza factores como la genética, la alimentación o los hábitos de cuidado. Sin embargo, puede funcionar como un marco para tomar decisiones con mayor intención. Y, en belleza, pocas cosas resultan tan valiosas como dedicar tiempo a decidir qué queremos cambiar y qué queremos conservar.

calendario luna cortes de pelo
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Bad Bunny Performs In Concert
Belleza
La manicura baby blue de Ester Expósito combina mucho más de lo que imaginas
Mayo 31, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
22a6b0c861daab26d544478125528c0f (1).jpg
Belleza
Uñas print cow: la manicura noventera que volvió con acabado glossy y efecto minimalista
Mayo 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
New York Knicks v Cleveland Cavaliers - Game Three
Belleza
Taylor Swift lleva la manicure gris nube que combina con cualquier look
Mayo 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
52nd American Music Awards - Arrivals
Belleza
Teyana Taylor lleva el corte pixie noventero que vuelve a dominar el cabello corto en 2026
Mayo 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
aceite incienso manos.png
Belleza
La razón por la que el aceite de incienso sigue usándose en rutinas antiedad
Se usa desde hace años en rutinas de cuidado facial por su efecto sobre resequedad, textura y luminosidad, especialmente en pieles que empiezan a perder firmeza
Mayo 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_696022524_18585132826008398_7266222907007642599_n (1).jpg
Belleza
Dior Cruise 2027 convirtió las newspaper nails en la nueva obsesión de la temporada
Letras góticas, fondo translúcido y efecto papel: la manicura vista en Dior Cruise 2027 lleva la estética editorial a otro nivel
Mayo 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
GettyImages-22668754582.jpg
Belleza
Las uñas vinyl noir de Dua Lipa son la manicura oscura que empieza a desplazar a los tonos nude
El negro brillante vuelve a las manos con un acabado tipo vinilo que estiliza más los dedos y funciona incluso en looks minimalistas
Mayo 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_703924487_18593006974020957_1391930930553595777_n (1).jpg
Belleza
Los recogidos suaves reemplazan al clean bun y Eiza González ya los lleva
Los peinados demasiado tensos empiezan a perder fuerza frente a versiones más ligeras, con ondas sueltas, volumen natural y mechones que enmarcan el rostro
Mayo 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García