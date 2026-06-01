Calendario lunar para cortarte el pelo en junio 2026

Si estás considerando un cambio de imagen para junio 2026, te contamos cuáles son las fechas indicadas para ese glow up que tanto anhelas, según las fases de la luna.

Fases lunares de junio de 2026

Cuarto Menguante: 8 de junio

Luna Nueva: 15 de junio

Cuarto Creciente: 21 de junio

Luna Llena: 30 de junio

Para mantenimiento y depuración

El Cuarto Menguante (8 de junio) se asocia con control y conservación. Quienes buscan mantener la estructura de un corte suelen elegir esta fase porque tradicionalmente se relaciona con un crecimiento más pausado. Es un buen momento para sanear puntas, retocar un bob o refrescar una forma ya establecida sin modificar demasiado su silueta.

Para transformaciones más drásticas

La Luna Nueva (15 de junio) marca el inicio de un nuevo ciclo. Dentro de la tradición lunar, suele ser la fase elegida para quienes desean un cambio más evidente: pasar de una melena larga a un corte por encima de los hombros, incorporar un flequillo o acompañar la transformación con un nuevo color. La idea no gira en torno al mantenimiento, sino al comienzo de una etapa distinta.

Para estimular crecimiento rápido y abundante

El Cuarto Creciente (21 de junio) está vinculado con expansión y desarrollo. Es la fase más consultada por quienes quieren dejar crecer el cabello o recuperar longitud después de un corte reciente. Muchas personas aprovechan estos días para realizar ajustes mínimos, eliminando únicamente las puntas necesarias para mantener el cabello saludable mientras continúa creciendo.

Calendario lunar para cortarte el cabello en junio 2026 Pexels

Para cortes que aporten volumen

La Luna Llena (30 de junio) suele relacionarse con densidad visual y presencia. Por eso es una de las fechas favoritas para cortes en capas, flequillos o estilos que dependen del movimiento y el cuerpo para lucir mejor. También es una fase que muchas personas reservan para tratamientos capilares, especialmente cuando buscan que el cabello se vea más brillante y con mayor vitalidad.

Más allá de cómo se interpreten estas fases, lo interesante está en la pausa que generan. Elegir una fecha concreta cambia la relación con el corte: deja de ser un trámite y se vuelve una decisión. El inicio del verano suele traer consigo una revisión natural de la imagen personal, desde un cambio de largo hasta ajustes más sutiles que acompañan la temporada.

Calendario lunar para cortarte el pelo en junio 2026 Siri Stafford/Getty Images

El calendario no sustituye el estado real del cabello, ni reemplaza factores como la genética, la alimentación o los hábitos de cuidado. Sin embargo, puede funcionar como un marco para tomar decisiones con mayor intención. Y, en belleza, pocas cosas resultan tan valiosas como dedicar tiempo a decidir qué queremos cambiar y qué queremos conservar.