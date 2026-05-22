El agotamiento del clean bun tenía que llegar tarde o temprano. Después de temporadas dominadas por peinados perfectamente pegados, acabados brillantes y líneas rígidas sin un solo cabello fuera de lugar, la estética beauty empieza a moverse hacia algo menos estricto. No significa regresar al desorden total ni abandonar los recogidos elegantes, sino suavizar la estructura para que el resultado se vea más natural frente al rostro. El peinado que llevó Eiza González a la premier de I Love Boosters en Nueva York funciona precisamente porque encuentra ese punto medio entre sofisticación y movimiento real.

La actriz apareció con un recogido alto de textura ligera acompañado por mechones ondulados alrededor de la cara. Ese detalle cambia completamente la percepción del look. En lugar de endurecer las facciones —como suele pasar con los peinados demasiado tensos y lisos— las ondas suaves generan dimensión y hacen que el maquillaje se vea menos rígido. También ayudan a que el rostro no quede completamente expuesto bajo luces intensas o fotografía directa.

Otra razón por la que este tipo de recogidos empieza a dominar eventos y alfombras es la relación con la ropa minimalista. Cuando el vestido tiene líneas limpias, escotes cerrados o siluetas fluidas, un peinado excesivamente estructurado puede verse desconectado. Aquí ocurre lo contrario ya que el cabello acompaña la caída suave del vestido y mantiene la misma idea visual de movimiento relajado.

El efecto también tiene mucho que ver con la textura del pelo. Las ondas no están perfectamente definidas ni pulidas; conservan un acabado ligeramente irregular que evita que el recogido parezca demasiado producido. Esa naturalidad controlada es una de las claves beauty de 2026. El objetivo ya no es que el cabello luzca inmóvil, sino que conserve algo de flexibilidad visual incluso en un evento formal.

Los recogidos suaves reemplazan al clean bun y Eiza González ya los lleva Cortesía Bottega Veneta

Los mechones frontales —conocidos en styling como tendrils— son otra parte importante de esta transición. Durante años estuvieron asociados a peinados dosmileros demasiado juveniles, pero ahora regresan de una manera mucho más refinada. En lugar de caer completamente lacios, se llevan con ondas suaves y separación ligera para acompañar la forma natural del rostro. Funcionan especialmente bien en maquillajes luminosos porque ayudan a suavizar la transición entre piel y cabello.

También influye la altura del recogido. En el look de Eiza González, el volumen se concentra en la parte posterior de la cabeza y no en la coronilla extrema. Eso hace que el peinado se vea elegante sin entrar en estética bridal tradicional ni sentirse demasiado formal. El equilibrio entre volumen y soltura es lo que lo vuelve actual.

Este cambio también responde a algo más práctico pues los recogidos suaves envejecen mejor durante horas. El clean bun perfecto suele perder precisión rápidamente y cualquier mechón fuera de lugar se nota de inmediato. En cambio, un peinado con textura natural permite movimiento sin que parezca descuidado. Por eso empieza a verse tanto en eventos largos, premieres y campañas de moda.

La dirección beauty actual está mucho más interesada en rostros suaves, brillo natural y acabados menos rígidos. El cabello acompaña esa misma idea. Ya no se busca una imagen completamente controlada, sino una estética más flexible donde textura y movimiento tengan protagonismo.

El recogido de Eiza González resume perfectamente ese cambio elegante, sí, pero sin la tensión visual que dominó los peinados de los últimos años.