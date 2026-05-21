Antonela Roccuzzo cambia el traje clásico por la sastrería relajada de 2026

La parte más interesante del look de Antonela Roccuzzo para el desfile de la colección cruise 2027 de Louis Vuitton no es el pantalón ancho ni la referencia ejecutiva de la raya diplomática. Es el corte del chaleco. La prenda está construida para marcar cintura sin endurecer el torso, algo que normalmente sí pasa con la sastrería tradicional. El borde blanco curvo rompe las líneas rectas del conjunto y evita que el outfit se vea demasiado serio o corporativo.

También cambia la proporción. Durante años la fórmula del tailoring femenino giró alrededor de blazers oversized y hombros fuertes. Aquí ocurre lo contrario ya que los hombros quedan descubiertos, los brazos se mantienen limpios y todo el peso visual cae verticalmente desde el torso hasta el pantalón. Eso alarga la figura y hace que el conjunto se vea más ligero, aunque sea completamente negro.

La raya diplomática ayuda, pero de forma distinta a como se llevaba antes. Ya no aparece sobre trajes rígidos ni telas pesadas. En este caso es fina, discreta y casi se pierde a distancia. Funciona más como textura que como estampado protagonista. Por eso el look se siente moderno y no como uniforme de oficina.

El pantalón amplio también está mejor resuelto que en otras propuestas recientes de sastrería relajada. Tiene caída, pero no exceso de tela. Eso evita que la silueta se vea descuidada. Incluso con zapatos planos, el conjunto mantiene estructura.

El styling beauty de Antonela Roccuzzo para la ocasión sigue la misma lógica. El pelo no está completamente pulido ni marcado con ondas perfectas. Tiene movimiento natural y un acabado ligeramente brillante que suaviza la rigidez del negro. El maquillaje tampoco intenta competir con el outfit: piel luminosa, labios nude cálidos y ojos definidos sin exceso de sombra.

Otro detalle importante es que el look mezcla referencias distintas sin verse saturado. El chaleco recuerda a la sastrería clásica francesa, mientras que el pantalón ancho y el bolso estructurado llevan el conjunto hacia algo más urbano. No hay exceso de accesorios ni capas innecesarias.

Eso explica por qué este tipo de outfits están desplazando al traje ejecutivo tradicional. La sastrería ya no se está usando para endurecer la imagen, sino para estilizarla sin perder comodidad visual. Las prendas siguen teniendo estructura, pero el cuerpo puede moverse dentro de ellas sin verse atrapado por el look.