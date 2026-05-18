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Moda

Salma Hayek impacta en Cannes 2026 con un vestido de plumas blancas firmado por Gucci

Salma Hayek llevó en Cannes 2026 un vestido de plumas blancas firmado por Gucci que apostó por textura, movimiento y una silueta limpia frente al exceso de brillo en la alfombra roja

Mayo 18, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Salma Hayek impacta en Cannes 2026 con un vestido de plumas blancas firmado por Gucci

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Salma Hayek apareció en Cannes 2026 con un vestido de Gucci que transformó las plumas blancas en uno de los recursos más sofisticados de la alfombra roja actual. Mientras muchas celebridades apostaron por vestidos saturados de brillo, transparencias o siluetas rígidas, la actriz eligió una pieza que construyó impacto desde el movimiento, la textura y una estructura limpia que funcionó especialmente bien frente al paisaje de la Costa Azul.

El diseño, presentado durante el Festival de Cine de Cannes 2026, parte de una silueta columna de un solo hombro cubierta completamente por plumas largas en tono marfil. La textura recorría el vestido de manera uniforme, creando un efecto suave y continuo que cambiaba según la luz del atardecer. En fotografía, el acabado parecía casi etéreo; en movimiento, las plumas daban profundidad sin añadir volumen pesado.
Uno de los detalles más fuertes del look estuvo en el hombro asimétrico decorado con plumas más largas que se extendían hacia el cuello y la espalda. Gucci evitó convertir el vestido en una pieza exagerada y trabajó la estructura desde la proporción. Eso permitió que el diseño conservara elegancia incluso con un material tan visual como las plumas.

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El estilismo también ayudó a mantener el equilibrio. Salma Hayek llevó el cabello recogido en un moño alto pulido que despejaba completamente la línea del hombro. El maquillaje se mantuvo luminoso y sobrio, mientras que las joyas aparecieron de forma puntual, sin competir con la textura del vestido. Todo el conjunto se sintió pensado para dejar respirar la silueta.

Las plumas llevan varias temporadas regresando a las colecciones de alta costura y evening wear, pero en 2026 la tendencia se aleja del exceso decorativo que dominó hace algunos años. Ahora aparecen integradas a cortes más simples y estructuras menos rígidas. El vestido de Salma Hayek resume perfectamente esa transición: el protagonismo está en el material, no en la acumulación de elementos.

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El vestido de plumas blancas de Salma Hayek en Cannes 2026 confirma el regreso de la textura más elegante de la temporada

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También resulta interesante cómo Gucci trabajó el glam clásico desde un enfoque más contemporáneo. El vestido tiene referencias evidentes a la sofisticación cinematográfica de otras décadas, pero sin caer en nostalgia literal. No hay corsetería marcada, exceso de volumen ni dramatismo forzado. La sensualidad aparece desde la caída de la tela, el hombro descubierto y el movimiento natural de las plumas.

En Cannes, donde cada aparición termina convertida en análisis visual instantáneo, el vestido destacó precisamente porque no intentaba competir con todo alrededor. La textura blanca contrastó con los looks oscuros y metálicos que dominaron varias alfombras del festival, generando una imagen mucho más fresca y ligera visualmente.

Otro punto importante es que el vestido demuestra por qué las plumas siguen funcionando cuando el diseño tiene claridad. El problema nunca ha sido el material, sino la manera en que se utiliza. Aquí no aparecen como un detalle aislado, sino como parte integral de la construcción del vestido. Esa decisión hace que el resultado se vea moderno y no como una referencia de archivo.

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El vestido de plumas blancas de Salma Hayek en Cannes 2026 confirma el regreso de la textura más elegante de la temporada

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El look de Salma Hayek en Cannes 2026 confirma algo que varias firmas ya venían insinuando en pasarela: las texturas suaves, con movimiento y presencia visual, volverán a dominar la moda de noche durante los próximos meses y Gucci acaba de dar una de las versiones más elegantes hasta ahora.

Salma Hayek Gucci valentina paloma pinault Cannes
Eurídice Aiymet Garavito García
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