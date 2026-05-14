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Moda

El tocado que Dior revivió para Cruise 2027 tiene una historia que comenzó hace más de dos décadas

Dior Cruise 2027 recuperó los icónicos tocados tipográficos creados por Philip Treacy en 2001, incluyendo la referencia a Isabella Blow que volvió a dominar la conversación de moda esta temporada

Mayo 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dior 2027 Cruise Collection Show

El tocado que Dior revivió para Cruise 2027 tiene una historia que comenzó hace más de dos décadas

WWD/WWD via Getty Images

La colección Cruise 2027 de Dior no solo dejó una de las pasarelas más comentadas de la temporada por sus siluetas oscuras y románticas. También puso nuevamente en circulación uno de los accesorios más teatrales y conceptuales creados por el legendario sombrerero Philip Treacy: los tocados construidos con palabras flotando sobre la cabeza.

En el desfile aparecieron modelos llevando estructuras tipográficas delicadas que formaban palabras como “Dior”, “Buzz” y “Blow”, suspendidas como si estuvieran hechas de aire. La pieza más comentada fue precisamente “Blow”, una referencia directa a Isabella Blow, figura clave para entender tanto la carrera de Philip Treacy como la historia de la moda experimental de finales de los noventa y principios de los dos mil.

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Aunque para muchas personas estos tocados parecían completamente nuevos, en realidad nacieron hace más de veinte años. Philip Treacy los presentó originalmente en una colección couture de 2001, donde exploraba la idea de convertir palabras en objetos físicos ligeros, casi suspendidos en movimiento. El diseñador utilizó plumas y materiales ultradelgados para lograr que las letras parecieran levitar sobre el rostro.

La referencia a Isabella Blow no es casual. La editora británica fue una de las mayores impulsoras del trabajo de Philip Treacy y convirtió sus sombreros escultóricos en parte esencial de su identidad visual. Su forma de vestir ayudó a transformar el accesorio en algo más cercano al performance y al arte que a un simple complemento de moda.

La reinterpretación presentada por Dior Cruise 2027 también dialoga con el momento actual de la industria. Después de varios años dominados por el minimalismo silencioso y los accesorios discretos, muchas firmas están regresando a piezas más teatrales, emocionales y visualmente provocadoras. El tocado deja de ser únicamente un objeto elegante y vuelve a funcionar como declaración estética.

Lo interesante es que Dior no reprodujo literalmente el archivo de 2001. La colección adapta el concepto a una sensibilidad contemporánea: trajes relajados, sastrería suave, flores exageradas y una atmósfera ligeramente oscura que hace que las palabras suspendidas se sientan todavía más surrealistas.

El resultado conecta dos épocas distintas de la moda. Por un lado, la energía experimental de principios de los 2000; por otro, el interés actual por recuperar elementos con valor artesanal e identidad visual fuerte en plena era digital.

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