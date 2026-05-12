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Moda

Song Weilong confirma que el bolso masculino ya no es una excepción esta temporada

Un look denim y bolso de hombro resumen las tendencias más visibles de la moda masculina actual: los accesorios dejaron de ser secundarios y ahora definen el estilismo completo

Mayo 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Song Weilong confirma que el bolso masculino ya no es una excepción esta temporada

VCG/VCG via Getty Images

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Durante mucho tiempo, el bolso masculino estuvo limitado a códigos muy específicos. Mochilas funcionales para oficina, crossbody deportivos o piezas discretas que pasaban casi desapercibidas dentro del look, pero la moda masculina cambió de dirección en los últimos años y hoy los accesorios ocupan un lugar mucho más visible. Song Weilong acaba de confirmarlo con una aparición que resume perfectamente esa transición.

Ya sea con un look completamente denim como el del actor chino, esta temporada el bolso negro al hombro de líneas suaves y acabado brillante demuestra que no se trata de tendencias conceptuales ni exclusivas a un solo género, por el contrario, Song Weilong transmite una naturalidad que explica por qué el bolso masculino dejó de percibirse como algo arriesgado dentro del vestir contemporáneo.

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La conversación ya no gira alrededor de si los hombres pueden usar bolso. La verdadera pregunta es qué tipo de bolso define mejor la estética actual. Y esta temporada, todo apunta hacia modelos compactos, cercanos al cuerpo y con una intención claramente estilística más allá de la funcionalidad.

El bolso funciona como punto de equilibrio dentro del total look denim. La mezclilla ajustada, el cinturón negro y las gafas oscuras construyen una imagen muy ligada al minimalismo noventero que varias firmas de lujo están retomando para 2026. Sin el accesorio, el outfit probablemente se vería demasiado básico. Con él, adquiere estructura visual y personalidad.

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Song Weilong confirma que el bolso masculino ya no es una excepción esta temporada

Instagram

También hay algo importante en la manera en que se lleva. El bolso no aparece escondido ni tratado como un elemento práctico secundario. Está integrado como parte central del styling, casi igual que un par de lentes o una chaqueta. Ese cambio de intención es precisamente lo que está redefiniendo la moda masculina actual.

Las pasarelas llevan varias temporadas impulsando esta idea. Casas de lujo comenzaron a introducir bolsos de hombro, totes suaves y modelos tipo baguette en colecciones masculinas, alejándose de las siluetas rígidas y corporativas que dominaron durante años. La influencia terminó llegando rápidamente al street style asiático, especialmente en ciudades como Seúl y Shanghái, donde el styling masculino tiene una relación mucho más experimental con los accesorios.

El auge de figuras como Song Weilong también ayudó a normalizar esta estética fuera de las pasarelas. Su estilo mezcla referencias clásicas con elementos mucho más contemporáneos sin perder sobriedad. Y eso es clave: el bolso masculino actual ya no busca llamar la atención desde la extravagancia, sino integrarse de forma elegante y natural al look completo.

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Song Weilong confirma que el bolso masculino ya no es una excepción esta temporada

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Otro detalle interesante es que el regreso del denim total combina especialmente bien con este tipo de accesorios. Los looks monocromáticos o completamente de mezclilla necesitan piezas que rompan visualmente la uniformidad sin saturarla. Un bolso negro compacto consigue exactamente eso.

Además, el cambio responde a una transformación más amplia dentro de la moda masculina. Las nuevas generaciones consumen estilo desde una lógica mucho menos rígida. Las fronteras entre accesorios femeninos y masculinos se volvieron cada vez más difusas, especialmente en categorías como joyería, bolsos o calzado.

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